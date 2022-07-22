https://ria.ru/20220722/lipetsk-1804215888.html
Липецкие животноводы получат более 450 миллионов рублей поддержки
Липецкие животноводы получат более 450 миллионов рублей поддержки - РИА Новости, 22.07.2022
Липецкие животноводы получат более 450 миллионов рублей поддержки
В Липецкой области в текущем году на развитие молочного животноводства на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов предусмотрено более... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:56
2022-07-22T11:56
2022-07-22T11:56
липецкая область
экономика
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости. В Липецкой области в текущем году на развитие молочного животноводства на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов предусмотрено более 450 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он отметил, что уже выделено 267,5 миллиона рублей, а также предусмотрено еще 200 миллионов рублей на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления.По его словам, молочное скотоводство является одним из приоритетных направлений развития животноводства в Липецкой области. Сегодня поголовье дойного стада в сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах и производственных кооперативах насчитывает почти 37 тысяч голов.Среднесуточный надой на корову составляет 22-24 килограмм.Артамонов отметил, что достижение высоких показателей стало возможным благодаря государственной поддержке. Получать ее могут и крупные и мелкие предприятия по четырем направлениям: реализация молока, прирост производства молока, приобретение племенного молодняка и содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота."Местные производители активно работают на благо региона и страны, а их высококачественная и недорогая продукция пользуется большим спросом и за пределами области", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220720/nadoi-1803680679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, липецкая область
Липецкие животноводы получат более 450 миллионов рублей поддержки
Липецкие животноводы в этом году получат более 450 миллионов рублей поддержки
ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости. В Липецкой области в текущем году на развитие молочного животноводства на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов предусмотрено более 450 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что уже выделено 267,5 миллиона рублей, а также предусмотрено еще 200 миллионов рублей на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления.
По его словам, молочное скотоводство является одним из приоритетных направлений развития животноводства в Липецкой области
. Сегодня поголовье дойного стада в сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах и производственных кооперативах насчитывает почти 37 тысяч голов.
Среднесуточный надой на корову составляет 22-24 килограмм.
Артамонов отметил, что достижение высоких показателей стало возможным благодаря государственной поддержке. Получать ее могут и крупные и мелкие предприятия по четырем направлениям: реализация молока, прирост производства молока, приобретение племенного молодняка и содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота.
"Местные производители активно работают на благо региона и страны, а их высококачественная и недорогая продукция пользуется большим спросом и за пределами области", – сказал Артамонов.