Порядка 85 тысяч оренбуржцев стали пользователями "Пушкинской карты"
ОРЕНБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Молодым оренбуржцам в 2022 году выдано 84 600 "Пушкинских карт", всего в регионе право на получение такой карты имеют 184 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Самой многочисленной категорией пользователей карты являются школьники. Из 54 тысяч учащихся школ карту оформили 28 тысяч. За 10 месяцев работы федеральной программы "Пушкинская карта" в регионе её участниками стали 113 учреждений культуры разных форм собственности. В сентябре прошлого года проект стартовал с 13 госучреждений", - передает пресс-служба.
В лидерах по реализации федерального проекта оказались Бузулук, Соль-Илецкий и Сорочинский городские округа и другие. В числе отстающих Кувандыкский городской округ, Первомайский, а также сам Оренбург. В областном центре программой охвачена лишь половина - 56% от общего количества оренбуржцев в возрасте от 14 до 22 лет.
"По количеству школьников, студентов и культурных учреждений, расположенных в Оренбурге, именно здесь мы можем получить самый большой эффект от программы "Пушкинская карта". Карта не только помогает сделать культурный досуг доступнее, привлекательнее для молодого поколения, но и дает возможность муниципалитету получить дополнительные средства на реализацию своих проектов, развитие культуры. Городской администрации необходимо брать ситуацию под контроль и в кратчайшие сроки исправлять", – подчеркнул губернатор региона Денис Паслер, слова которого приводит пресс-служба.
По данным федерального учреждения "Цифровая культура", Оренбуржье занимает 15 место в России по количеству учреждений культуры – участников программы. На той же позиции область находится в рейтинге регионов по количеству выданных, зарегистрированных карт.