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Порядка 85 тысяч оренбуржцев стали пользователями "Пушкинской карты" - РИА Новости, 22.07.2022
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Оренбургская область
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Порядка 85 тысяч оренбуржцев стали пользователями "Пушкинской карты"
Порядка 85 тысяч оренбуржцев стали пользователями "Пушкинской карты" - РИА Новости, 22.07.2022
Порядка 85 тысяч оренбуржцев стали пользователями "Пушкинской карты"
Молодым оренбуржцам в 2022 году выдано 84 600 "Пушкинских карт", всего в регионе право на получение такой карты имеют 184 тысячи молодых людей в возрасте от 14... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:17
2022-07-22T13:17
оренбургская область
денис паслер
оренбург
бузулук
россия
общество
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ОРЕНБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Молодым оренбуржцам в 2022 году выдано 84 600 "Пушкинских карт", всего в регионе право на получение такой карты имеют 184 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.В лидерах по реализации федерального проекта оказались Бузулук, Соль-Илецкий и Сорочинский городские округа и другие. В числе отстающих Кувандыкский городской округ, Первомайский, а также сам Оренбург. В областном центре программой охвачена лишь половина - 56% от общего количества оренбуржцев в возрасте от 14 до 22 лет."По количеству школьников, студентов и культурных учреждений, расположенных в Оренбурге, именно здесь мы можем получить самый большой эффект от программы "Пушкинская карта". Карта не только помогает сделать культурный досуг доступнее, привлекательнее для молодого поколения, но и дает возможность муниципалитету получить дополнительные средства на реализацию своих проектов, развитие культуры. Городской администрации необходимо брать ситуацию под контроль и в кратчайшие сроки исправлять", – подчеркнул губернатор региона Денис Паслер, слова которого приводит пресс-служба.По данным федерального учреждения "Цифровая культура", Оренбуржье занимает 15 место в России по количеству учреждений культуры – участников программы. На той же позиции область находится в рейтинге регионов по количеству выданных, зарегистрированных карт.
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денис паслер, оренбург, бузулук, россия, общество
13:17 22.07.2022
 

Порядка 85 тысяч оренбуржцев стали пользователями "Пушкинской карты"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ОРЕНБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Молодым оренбуржцам в 2022 году выдано 84 600 "Пушкинских карт", всего в регионе право на получение такой карты имеют 184 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Самой многочисленной категорией пользователей карты являются школьники. Из 54 тысяч учащихся школ карту оформили 28 тысяч. За 10 месяцев работы федеральной программы "Пушкинская карта" в регионе её участниками стали 113 учреждений культуры разных форм собственности. В сентябре прошлого года проект стартовал с 13 госучреждений", - передает пресс-служба.
В лидерах по реализации федерального проекта оказались Бузулук, Соль-Илецкий и Сорочинский городские округа и другие. В числе отстающих Кувандыкский городской округ, Первомайский, а также сам Оренбург. В областном центре программой охвачена лишь половина - 56% от общего количества оренбуржцев в возрасте от 14 до 22 лет.
"По количеству школьников, студентов и культурных учреждений, расположенных в Оренбурге, именно здесь мы можем получить самый большой эффект от программы "Пушкинская карта". Карта не только помогает сделать культурный досуг доступнее, привлекательнее для молодого поколения, но и дает возможность муниципалитету получить дополнительные средства на реализацию своих проектов, развитие культуры. Городской администрации необходимо брать ситуацию под контроль и в кратчайшие сроки исправлять", – подчеркнул губернатор региона Денис Паслер, слова которого приводит пресс-служба.
По данным федерального учреждения "Цифровая культура", Оренбуржье занимает 15 место в России по количеству учреждений культуры – участников программы. На той же позиции область находится в рейтинге регионов по количеству выданных, зарегистрированных карт.
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Оренбургская областьДенис ПаслерОренбургБузулукРоссияОбщество
 
 
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