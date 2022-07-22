https://ria.ru/20220722/kurta-1804238066.html

Порядка 85 тысяч оренбуржцев стали пользователями "Пушкинской карты"

Порядка 85 тысяч оренбуржцев стали пользователями "Пушкинской карты" - РИА Новости, 22.07.2022

Порядка 85 тысяч оренбуржцев стали пользователями "Пушкинской карты"

Молодым оренбуржцам в 2022 году выдано 84 600 "Пушкинских карт", всего в регионе право на получение такой карты имеют 184 тысячи молодых людей в возрасте от 14... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:17

2022-07-22T13:17

2022-07-22T13:17

оренбургская область

денис паслер

оренбург

бузулук

россия

общество

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ОРЕНБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Молодым оренбуржцам в 2022 году выдано 84 600 "Пушкинских карт", всего в регионе право на получение такой карты имеют 184 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.В лидерах по реализации федерального проекта оказались Бузулук, Соль-Илецкий и Сорочинский городские округа и другие. В числе отстающих Кувандыкский городской округ, Первомайский, а также сам Оренбург. В областном центре программой охвачена лишь половина - 56% от общего количества оренбуржцев в возрасте от 14 до 22 лет."По количеству школьников, студентов и культурных учреждений, расположенных в Оренбурге, именно здесь мы можем получить самый большой эффект от программы "Пушкинская карта". Карта не только помогает сделать культурный досуг доступнее, привлекательнее для молодого поколения, но и дает возможность муниципалитету получить дополнительные средства на реализацию своих проектов, развитие культуры. Городской администрации необходимо брать ситуацию под контроль и в кратчайшие сроки исправлять", – подчеркнул губернатор региона Денис Паслер, слова которого приводит пресс-служба.По данным федерального учреждения "Цифровая культура", Оренбуржье занимает 15 место в России по количеству учреждений культуры – участников программы. На той же позиции область находится в рейтинге регионов по количеству выданных, зарегистрированных карт.

https://ria.ru/20220608/golosovanie-1794050262.html

оренбург

бузулук

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

денис паслер, оренбург, бузулук, россия, общество