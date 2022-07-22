https://ria.ru/20220722/koronavirus-1804208107.html
В Москве за сутки госпитализировали 210 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 210 больных COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 210 больных COVID-19
За сутки в Москве выявлено 1 787 случаев COVID-19, 9 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:22
2022-07-22T11:22
2022-07-22T11:22
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760031860_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_da7e6e48c0aa65d6c884e46b276de3e1.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1 787 случаев COVID-19, 9 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1 787, госпитализированы 210 человек, выздоровели 973 человека, 9 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Ранее такие показатели по числу заболевших за сутки фиксировались в начале марта.Накануне было выявлено 1763 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве выявлено 2 794 997 случаев коронавируса, выздоровели 2 597 980 человек, умерли 44 367 человек.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760031860_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_191f82c3d22948bc654f890fb47e6835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 210 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 1787 новых случаев COVID-19, девять человек умерли