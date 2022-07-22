https://ria.ru/20220722/koronavirus-1804204169.html

В России за сутки госпитализировали 1167 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1167 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2022

В России за сутки госпитализировали 1167 человек с COVID-19

Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 2,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:05

2022-07-22T11:05

2022-07-22T11:07

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 2,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 22 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1167 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,3%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 35 регионах, снижение – в 40, в десяти ситуация не изменилась.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 4 687 человек, на 3,5% больше в сравнении с 21 июля."Выявлено 6 659 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 41 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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