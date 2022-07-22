https://ria.ru/20220722/koronavirus-1804204169.html
В России за сутки госпитализировали 1167 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1167 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2022
В России за сутки госпитализировали 1167 человек с COVID-19
Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 2,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:05
2022-07-22T11:05
2022-07-22T11:07
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 2,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 22 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1167 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,3%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 35 регионах, снижение – в 40, в десяти ситуация не изменилась.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 4 687 человек, на 3,5% больше в сравнении с 21 июля."Выявлено 6 659 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 41 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
11:05 22.07.2022 (обновлено: 11:07 22.07.2022)
В России за сутки госпитализировали 1167 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 6659 новых случаев COVID-19, выздоровели 4687 пациентов