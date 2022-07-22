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У главы штаба обороны Днепра изъяли украинский паспорт - РИА Новости, 22.07.2022
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У главы штаба обороны Днепра изъяли украинский паспорт
У главы штаба обороны Днепра изъяли украинский паспорт - РИА Новости, 22.07.2022
У главы штаба обороны Днепра изъяли украинский паспорт
Видео изъятия украинского паспорта у главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана украинскими пограничниками при попытке покинуть Украину публикует украинское... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:55
2022-07-22T17:17
в мире
украина
игорь коломойский
вадим рабинович
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Видео изъятия украинского паспорта у главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана украинскими пограничниками при попытке покинуть Украину публикует украинское интернет-издание "Страна.ua".На видео, опубликованном в телеграм-канале издания, сотрудники украинской погранслужбы утверждают, что они уполномочены изъять паспорт Корбана, объясняя это "прекращением" его украинского гражданства. При этом утверждается, что он может пересечь границу по любому другому паспорту.Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Корбана, олигарха Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича, после чего депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек, в том числе Коломойского и Корбана.
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в мире, украина, игорь коломойский, вадим рабинович, владимир зеленский
16:55 22.07.2022 (обновлено: 17:17 22.07.2022)
 
У главы штаба обороны Днепра изъяли украинский паспорт

"Страна.ua" разместила видео изъятия паспорта Украины у главы штаба обороны Днепра Корбана

© Фото : Пограничная служба УкраиныПаспортный контроль на Украине
Паспортный контроль на Украине - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Пограничная служба Украины
Паспортный контроль на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Видео изъятия украинского паспорта у главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана украинскими пограничниками при попытке покинуть Украину публикует украинское интернет-издание "Страна.ua".
На видео, опубликованном в телеграм-канале издания, сотрудники украинской погранслужбы утверждают, что они уполномочены изъять паспорт Корбана, объясняя это "прекращением" его украинского гражданства. При этом утверждается, что он может пересечь границу по любому другому паспорту.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Корбана, олигарха Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича, после чего депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек, в том числе Коломойского и Корбана.
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