https://ria.ru/20220722/kompensatsiya-1804168382.html

Пострадавшие от паводка жители Якутии начали получать компенсацию ущерба

Пострадавшие от паводка жители Якутии начали получать компенсацию ущерба - РИА Новости, 22.07.2022

Пострадавшие от паводка жители Якутии начали получать компенсацию ущерба

Предварительный ущерб в восьми из 11 пострадавших от паводка населенных пунктах Якутии составил до 500 миллионов рублей, жители начали получать компенсацию,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T04:46

2022-07-22T04:46

2022-07-22T04:46

республика саха (якутия)

айсен николаев

якутск

россия

паводки в россии

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ЯКУТСК, 22 июл — РИА Новости. Предварительный ущерб в восьми из 11 пострадавших от паводка населенных пунктах Якутии составил до 500 миллионов рублей, жители начали получать компенсацию, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.По данным региональных властей, в результате наводнения, которое произошло в Якутии в начале июля, пострадало 11 населенных пунктов, где проживает около 8 тысяч человек. Всего в Верхоянском и Кобяйском районах республики подтоплено 426 жилых домов, в которых проживают 1 663 человека.Как отметили в кабмине, работает правительственная комиссия по ликвидации последствий паводка. В восьми населенных пунктах завершен подсчет ущерба, предварительно, сумма составляет до 500 миллионов рублей.Сотрудниками МФЦ продолжается сбор заявлений на компенсацию ущерба, оформлено 3301 заявление от жителей."Сегодня порядка 2 миллионов рублей уже направлено людям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с малыми доходами. Также вышло решение правительства региона о направлении 30 миллионов рублей на выплату материальной помощи людям, пострадавшим от паводка. При этом снижены административные барьеры при подаче заявок, и люди начнут получать деньги быстрее", — информирует пресс-служба.В пострадавшие территории направлены спасатели, медики, 30 тонн гуманитарной помощи. Из резервного фонда правительства республики выделено 30 миллионов рублей, из них Верхоянскому району будет направлено 29,1 миллиона рублей, Кобяйскому району – 885 тысяч рублей.Ранее глава региона Айсен Николаев заявил, что Якутия первой в стране открыла подачу через портал госуслуг заявлений от пострадавших от паводка об оказании помощи, сбор документов ведется и в офлайн-режиме.

https://ria.ru/20220721/yakutiya-1803925995.html

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