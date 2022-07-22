https://ria.ru/20220722/kndr-1804199971.html

Южная Корея поможет восстановлению экономики КНДР взамен на денуклеаризацию

Южная Корея поможет восстановлению экономики КНДР взамен на денуклеаризацию - РИА Новости, 22.07.2022

Южная Корея поможет восстановлению экономики КНДР взамен на денуклеаризацию

Южная Корея собирается разработать и реализовать план восстановления экономики Северной Кореи, а также работать над восстановлением этнического единства, если... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T10:44

2022-07-22T10:44

2022-07-22T10:45

в мире

южная корея

юн сок ель

сеул

пхеньян

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 22 июл – РИА Новости. Южная Корея собирается разработать и реализовать план восстановления экономики Северной Кореи, а также работать над восстановлением этнического единства, если КНДР согласится на денуклеаризацию, сообщило министерство объединения Республики Корея.Министр объединения Квон Ён Се в пятницу представил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю план политики в отношении Северной Кореи и шаги для претворения в жизнь так называемого "дерзкого плана" Юн Сок Ёля, объявленного еще на стадии предвыборной кампании."Дерзкий план" фокусируется на разработке стратегий экономического сотрудничества и обеспечении мер безопасности для Северной Кореи, которые могут быть предоставлены поэтапно в обмен на существенные меры Северной Кореи по денуклеаризации", - говорится в сообщении министерства.Министерство объединения разработает план межкорейского экономического развития. В ответ на прогресс в денуклеаризации Северной Кореи, Сеул будет развивать отрасли, в которых возможно межкорейское сотрудничество, строить общую инфраструктуру для поддержки этих отраслей и разрабатывать планы по привлечению иностранных инвестиций.Сообщается, что ключевыми позициями политики нового правительства Южной Кореи в отношении Пхеньяна будет неприятие каких-либо провокаций, развитие взаимовыгодных отношений, создание базы для объединения. Также целью будет достижение отношений на основе взаимного уважения и решение проблем с правами человека северокорейцев при обязательном соблюдении всех двусторонних соглашений.Министерство объединения собирается работать и над восстановлением этнической однородности корейцев путем открытому общению между Югом и Севером, будет работать с общественным мнением и над достижением консенсуса по северокорейской проблеме в международном сообществе.Из конкретных мер планируется осуществление проектов гуманитарной помощи, содействие в борьбе с коронавирусом, работа над проблемами разделенных семей и похищенных на Север и другое. Министерство объединения создаст при содействии парламента Фонд прав человека в Северной Корее, который будет заниматься гуманитарными проектами, разработкой и внедрением альтернативных политических мер, поддержкой соответствующих гражданских организаций.Чтобы повысить осведомленность будущих поколений касательно объединения, министерство будет в полной мере использовать новые медиа, включая метавселенную, для образования молодежи. Также в рамках усилий по привлечению международного сообщества будут проводиться муждународные форумы в разных регионах, включая США, страны Европы и АСЕАН.

https://ria.ru/20220719/neft-1803432528.html

https://ria.ru/20220705/vosstanovlenie-1800510101.html

https://ria.ru/20220719/kndr-1803411048.html

https://ria.ru/20220606/puski-1793341434.html

южная корея

сеул

пхеньян

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, юн сок ель, сеул, пхеньян, кндр (северная корея)