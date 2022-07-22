https://ria.ru/20220722/izyum-1804327805.html

Житель Изюма погиб при обстреле ВСУ

Житель Изюма погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости, 22.07.2022

Житель Изюма погиб при обстреле ВСУ

Один человек погиб и один ранен при обстреле Изюма украинскими военными, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Харьковской области в своем... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:15

2022-07-22T17:15

2022-07-22T17:23

специальная военная операция на украине

в мире

изюм (город)

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Один человек погиб и один ранен при обстреле Изюма украинскими военными, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Харьковской области в своем телеграм-канале."Украинские нацисты снова обстреляли жилые районы Изюма. По предварительной информации, один мирный житель погиб, еще один ранен", — говорится в сообщении ведомства.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220722/pvo-1804251838.html

изюм (город)

харьковская область

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, изюм (город), харьковская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр