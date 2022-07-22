Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области пройдет фестиваль "Раненбургское застолье" - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220722/gastrofestival-1804300487.html
В Липецкой области пройдет фестиваль "Раненбургское застолье"
В Липецкой области пройдет фестиваль "Раненбургское застолье" - РИА Новости, 22.07.2022
В Липецкой области пройдет фестиваль "Раненбургское застолье"
Гастрономический фестиваль "Раненбургское застолье" пройдет в Чаплыгине Липецкой области 29 и 30 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:12
2022-07-22T16:12
липецкая область
россия
общество
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748002088_0:134:1334:884_1920x0_80_0_0_40c4736d6484267eee9cbd332da1ace3.png
ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Раненбургское застолье" пройдет в Чаплыгине Липецкой области 29 и 30 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, гастрономический фестиваль "Раненбургское застолье" проходит в Чаплыгине с 2013 года и входит в число наиболее известных гастрономических фестивалей России. На празднике ждут более пять тысяч участников, и не менее 20 тысяч гостей. Будут работать 56 площадок гастрономии, всего будет приготовлено около двух тысяч блюд.Артамонов отметил, что на фестивале пекут фирменный бисквитный пирог, который каждый год увеличивают на один метр. В этом году он станет девятиметровым. Участникам праздника также презентуют электронную кулинарную книгу региона, из которой гости смогут узнать фирменные рецепты мастериц сельских поселений."В Чаплыгинском районе бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культурному наследию наших предков, в том числе и кулинарному", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220712/festival-1801871676.html
россия
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748002088_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_2a1188894ab336f6a3a62bcacc301a19.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, липецкая область, игорь артамонов
16:12 22.07.2022
 

В Липецкой области пройдет фестиваль "Раненбургское застолье"

© Фото : Минкультуры РоссииУчастники фестиваля "Раненбургское застолье" в Липецкой области
Участники фестиваля Раненбургское застолье в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Минкультуры России
Участники фестиваля "Раненбургское застолье" в Липецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Раненбургское застолье" пройдет в Чаплыгине Липецкой области 29 и 30 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, гастрономический фестиваль "Раненбургское застолье" проходит в Чаплыгине с 2013 года и входит в число наиболее известных гастрономических фестивалей России. На празднике ждут более пять тысяч участников, и не менее 20 тысяч гостей. Будут работать 56 площадок гастрономии, всего будет приготовлено около двух тысяч блюд.
Артамонов отметил, что на фестивале пекут фирменный бисквитный пирог, который каждый год увеличивают на один метр. В этом году он станет девятиметровым. Участникам праздника также презентуют электронную кулинарную книгу региона, из которой гости смогут узнать фирменные рецепты мастериц сельских поселений.
"В Чаплыгинском районе бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культурному наследию наших предков, в том числе и кулинарному", – сказал Артамонов.
В Липецкой области пройдет исторический фестиваль Елецкий набат - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 10:35Липецкая область
В Липецкой области пройдет исторический фестиваль "Елецкий набат"
 
Липецкая областьРоссияОбществоЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала