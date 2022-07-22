https://ria.ru/20220722/gastrofestival-1804300487.html

В Липецкой области пройдет фестиваль "Раненбургское застолье"

В Липецкой области пройдет фестиваль "Раненбургское застолье" - РИА Новости, 22.07.2022

В Липецкой области пройдет фестиваль "Раненбургское застолье"

Гастрономический фестиваль "Раненбургское застолье" пройдет в Чаплыгине Липецкой области 29 и 30 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:12

2022-07-22T16:12

2022-07-22T16:12

липецкая область

россия

общество

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Раненбургское застолье" пройдет в Чаплыгине Липецкой области 29 и 30 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, гастрономический фестиваль "Раненбургское застолье" проходит в Чаплыгине с 2013 года и входит в число наиболее известных гастрономических фестивалей России. На празднике ждут более пять тысяч участников, и не менее 20 тысяч гостей. Будут работать 56 площадок гастрономии, всего будет приготовлено около двух тысяч блюд.Артамонов отметил, что на фестивале пекут фирменный бисквитный пирог, который каждый год увеличивают на один метр. В этом году он станет девятиметровым. Участникам праздника также презентуют электронную кулинарную книгу региона, из которой гости смогут узнать фирменные рецепты мастериц сельских поселений."В Чаплыгинском районе бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культурному наследию наших предков, в том числе и кулинарному", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220712/festival-1801871676.html

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липецкая область

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Алёна Пава

россия, общество, липецкая область, игорь артамонов