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Минсельхоз распределил дополнительные квоты на экспорт подсолнечного масла - РИА Новости, 22.07.2022
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Минсельхоз распределил дополнительные квоты на экспорт подсолнечного масла
Минсельхоз распределил дополнительные квоты на экспорт подсолнечного масла - РИА Новости, 22.07.2022
Минсельхоз распределил дополнительные квоты на экспорт подсолнечного масла
Минсельхоз РФ распределил дополнительные объемы нетарифных квот на экспорт подсолнечного масла и шрота, следует из приказа министерства. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T19:08
2022-07-22T19:08
экономика
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ распределил дополнительные объемы нетарифных квот на экспорт подсолнечного масла и шрота, следует из приказа министерства.Квоты на экспорт подсолнечного масла распределены между 54 компаниями, на экспорт жмыхов и других твердых остатков из семян подсолнечника - между 21 компанией.Правительство России до 31 августа увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла на 400 тысяч тонн, до 1,9 миллиона тонн, на экспорт жмыха - на 150 тысяч тонн, до 850 тысяч тонн. Такое решение, принятое с учетом полной обеспеченности продукцией внутреннего рынка, позволит поддержать производителей благодаря ее дополнительным поставкам за рубеж, считают в правительстве. Вывозные квоты действовали с 15 апреля.
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экономика, россия
19:08 22.07.2022
 
Минсельхоз распределил дополнительные квоты на экспорт подсолнечного масла

Минсельхоз распределил дополнительные квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ распределил дополнительные объемы нетарифных квот на экспорт подсолнечного масла и шрота, следует из приказа министерства.
Квоты на экспорт подсолнечного масла распределены между 54 компаниями, на экспорт жмыхов и других твердых остатков из семян подсолнечника - между 21 компанией.
Правительство России до 31 августа увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла на 400 тысяч тонн, до 1,9 миллиона тонн, на экспорт жмыха - на 150 тысяч тонн, до 850 тысяч тонн. Такое решение, принятое с учетом полной обеспеченности продукцией внутреннего рынка, позволит поддержать производителей благодаря ее дополнительным поставкам за рубеж, считают в правительстве. Вывозные квоты действовали с 15 апреля.
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