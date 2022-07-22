https://ria.ru/20220722/eksport-1804376441.html

Минсельхоз распределил дополнительные квоты на экспорт подсолнечного масла

Минсельхоз распределил дополнительные квоты на экспорт подсолнечного масла - РИА Новости, 22.07.2022

Минсельхоз распределил дополнительные квоты на экспорт подсолнечного масла

Минсельхоз РФ распределил дополнительные объемы нетарифных квот на экспорт подсолнечного масла и шрота, следует из приказа министерства. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T19:08

2022-07-22T19:08

2022-07-22T19:08

экономика

россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ распределил дополнительные объемы нетарифных квот на экспорт подсолнечного масла и шрота, следует из приказа министерства.Квоты на экспорт подсолнечного масла распределены между 54 компаниями, на экспорт жмыхов и других твердых остатков из семян подсолнечника - между 21 компанией.Правительство России до 31 августа увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла на 400 тысяч тонн, до 1,9 миллиона тонн, на экспорт жмыха - на 150 тысяч тонн, до 850 тысяч тонн. Такое решение, принятое с учетом полной обеспеченности продукцией внутреннего рынка, позволит поддержать производителей благодаря ее дополнительным поставкам за рубеж, считают в правительстве. Вывозные квоты действовали с 15 апреля.

https://ria.ru/20220722/zerno-1804334149.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия