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Борцы за природу приклеили себя к картине Боттичелли в Галерее Уффици - РИА Новости, 22.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220722/ekologiya-1804335416.html
Борцы за природу приклеили себя к картине Боттичелли в Галерее Уффици
Борцы за природу приклеили себя к картине Боттичелли в Галерее Уффици - РИА Новости, 22.07.2022
Борцы за природу приклеили себя к картине Боттичелли в Галерее Уффици
Несколько экологических активистов в пятницу приклеили себя к картине Сандро Боттичелли "Весна" во флорентийской Галерее Уффици, сообщает газета Corriere della... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:41
2022-07-22T17:41
культура
новости культуры
галерея уффици
италия
экология
флоренция
природа
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РИМ, 22 июл — РИА Новости. Несколько экологических активистов в пятницу приклеили себя к картине Сандро Боттичелли "Весна" во флорентийской Галерее Уффици, сообщает газета Corriere della Sera.Как заявили РИА Новости в администрации знаменитого музея, если бы картину не защищало стекло, которое руководство Галереи несколько лет назад установило для своих основных шедевров, "Весне" мог бы быть нанесён значительный ущерб, "как это случалось в других музеях в похожих обстоятельствах".Активисты из организации Ultima Generazione ("Последнее поколение") перед акцией вывесили баннер с надписью "Нет газу, нет углю"."Можно ли сегодня увидеть такую же красивую весну", сообщили они в заявлении. По словам активистов, они решили "использовать природу для передачи сигнала тревоги: мы идём к экоклиматическому и социальному коллапсу".Акцию прекратил приезд наряда карабинеров. Трое молодых людей, как отмечается, будут привлечены к ответственности.
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новости культуры, галерея уффици, италия, экология, флоренция, природа
17:41 22.07.2022
 
Борцы за природу приклеили себя к картине Боттичелли в Галерее Уффици

Экоактивисты приклеили себя к картине Боттичелли в Галерее Уффици в Италии

CC0 / Общественное достояние / Картина Сандро Боттичелли "Весна"
Картина Сандро Боттичелли Весна - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
CC0 / Общественное достояние /
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РИМ, 22 июл — РИА Новости. Несколько экологических активистов в пятницу приклеили себя к картине Сандро Боттичелли "Весна" во флорентийской Галерее Уффици, сообщает газета Corriere della Sera.
Как заявили РИА Новости в администрации знаменитого музея, если бы картину не защищало стекло, которое руководство Галереи несколько лет назад установило для своих основных шедевров, "Весне" мог бы быть нанесён значительный ущерб, "как это случалось в других музеях в похожих обстоятельствах".
Активисты из организации Ultima Generazione ("Последнее поколение") перед акцией вывесили баннер с надписью "Нет газу, нет углю".
"Можно ли сегодня увидеть такую же красивую весну", сообщили они в заявлении. По словам активистов, они решили "использовать природу для передачи сигнала тревоги: мы идём к экоклиматическому и социальному коллапсу".
Акцию прекратил приезд наряда карабинеров. Трое молодых людей, как отмечается, будут привлечены к ответственности.
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