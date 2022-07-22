https://ria.ru/20220722/ekologiya-1804335416.html
Борцы за природу приклеили себя к картине Боттичелли в Галерее Уффици
Борцы за природу приклеили себя к картине Боттичелли в Галерее Уффици - РИА Новости, 22.07.2022
Борцы за природу приклеили себя к картине Боттичелли в Галерее Уффици
Несколько экологических активистов в пятницу приклеили себя к картине Сандро Боттичелли "Весна" во флорентийской Галерее Уффици, сообщает газета Corriere della... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:41
2022-07-22T17:41
2022-07-22T17:41
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РИМ, 22 июл — РИА Новости. Несколько экологических активистов в пятницу приклеили себя к картине Сандро Боттичелли "Весна" во флорентийской Галерее Уффици, сообщает газета Corriere della Sera.Как заявили РИА Новости в администрации знаменитого музея, если бы картину не защищало стекло, которое руководство Галереи несколько лет назад установило для своих основных шедевров, "Весне" мог бы быть нанесён значительный ущерб, "как это случалось в других музеях в похожих обстоятельствах".Активисты из организации Ultima Generazione ("Последнее поколение") перед акцией вывесили баннер с надписью "Нет газу, нет углю"."Можно ли сегодня увидеть такую же красивую весну", сообщили они в заявлении. По словам активистов, они решили "использовать природу для передачи сигнала тревоги: мы идём к экоклиматическому и социальному коллапсу".Акцию прекратил приезд наряда карабинеров. Трое молодых людей, как отмечается, будут привлечены к ответственности.
https://ria.ru/20220706/kartina-1800663648.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, галерея уффици, италия, экология, флоренция, природа
Борцы за природу приклеили себя к картине Боттичелли в Галерее Уффици
Экоактивисты приклеили себя к картине Боттичелли в Галерее Уффици в Италии
РИМ, 22 июл — РИА Новости. Несколько экологических активистов в пятницу приклеили себя к картине Сандро Боттичелли "Весна" во флорентийской Галерее Уффици, сообщает газета Corriere della Sera.
Как заявили РИА Новости в администрации знаменитого музея, если бы картину не защищало стекло, которое руководство Галереи несколько лет назад установило для своих основных шедевров, "Весне" мог бы быть нанесён значительный ущерб, "как это случалось в других музеях в похожих обстоятельствах".
Активисты из организации Ultima Generazione ("Последнее поколение") перед акцией вывесили баннер с надписью "Нет газу, нет углю".
"Можно ли сегодня увидеть такую же красивую весну", сообщили они в заявлении. По словам активистов, они решили "использовать природу для передачи сигнала тревоги: мы идём к экоклиматическому и социальному коллапсу".
Акцию прекратил приезд наряда карабинеров. Трое молодых людей, как отмечается, будут привлечены к ответственности.