https://ria.ru/20220722/ekologiya-1804335416.html

Борцы за природу приклеили себя к картине Боттичелли в Галерее Уффици

Борцы за природу приклеили себя к картине Боттичелли в Галерее Уффици - РИА Новости, 22.07.2022

Борцы за природу приклеили себя к картине Боттичелли в Галерее Уффици

Несколько экологических активистов в пятницу приклеили себя к картине Сандро Боттичелли "Весна" во флорентийской Галерее Уффици, сообщает газета Corriere della... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:41

2022-07-22T17:41

2022-07-22T17:41

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РИМ, 22 июл — РИА Новости. Несколько экологических активистов в пятницу приклеили себя к картине Сандро Боттичелли "Весна" во флорентийской Галерее Уффици, сообщает газета Corriere della Sera.Как заявили РИА Новости в администрации знаменитого музея, если бы картину не защищало стекло, которое руководство Галереи несколько лет назад установило для своих основных шедевров, "Весне" мог бы быть нанесён значительный ущерб, "как это случалось в других музеях в похожих обстоятельствах".Активисты из организации Ultima Generazione ("Последнее поколение") перед акцией вывесили баннер с надписью "Нет газу, нет углю"."Можно ли сегодня увидеть такую же красивую весну", сообщили они в заявлении. По словам активистов, они решили "использовать природу для передачи сигнала тревоги: мы идём к экоклиматическому и социальному коллапсу".Акцию прекратил приезд наряда карабинеров. Трое молодых людей, как отмечается, будут привлечены к ответственности.

https://ria.ru/20220706/kartina-1800663648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, галерея уффици, италия, экология, флоренция, природа