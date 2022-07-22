https://ria.ru/20220722/dtp-1804168837.html

При столкновении иномарки и скорой в Хабаровске пострадали три человека

При столкновении иномарки и скорой в Хабаровске пострадали три человека - РИА Новости, 22.07.2022

При столкновении иномарки и скорой в Хабаровске пострадали три человека

Три человека, в том числе один ребенок, пострадали при столкновении иномарки и автомобиля скорой помощи, ехавшей с включенными световыми и звуковыми сигналами в РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T04:59

2022-07-22T04:59

2022-07-22T04:59

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. Три человека, в том числе один ребенок, пострадали при столкновении иномарки и автомобиля скорой помощи, ехавшей с включенными световыми и звуковыми сигналами в Хабаровске, сообщает городская Госавтоинспекция."В 09.38 (02.38 мск) на пересечении улицы Павла Морозова и улицы Кубяка водитель Toyota Cube при выезде с улицы Кубяка не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными световыми и звуковыми сигналами. В результате столкновения предварительно травмировано три человека, в том числе один несовершеннолетний", — говорится в сообщении.На месте происшествия работают сотрудники ДПС. ГИБДД опубликовала фото с места ДТП, на котором видно, что машина скорой опрокинулась на бок.

https://ria.ru/20220721/dtp-1804149894.html

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происшествия, гибдд мвд рф, дтп, владивосток, россия