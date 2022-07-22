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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Широкую Балку в ДНР

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 22.07.2022

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Широкую Балку в ДНР

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Широкую Балку в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:48

2022-07-22T17:48

2022-07-22T17:48

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Широкую Балку в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 17.05 - н.п. Ленинское – н.п. Широкая Балка: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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