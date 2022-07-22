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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Широкую Балку в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:48
2022-07-22T17:48
2022-07-22T17:48
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Широкую Балку в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 17.05 - н.п. Ленинское – н.п. Широкая Балка: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Широкую Балку в ДНР
ДНР: ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Широкую Балку из крупнокалиберных орудий