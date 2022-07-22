Украинские войска обстреляли Горловку из "Урагана"
ДНР: украинские войска обстреляли Горловку из "Урагана" и Новобахмутовку из минометов
Осколки снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу за 10 минут обстреляли Горловку и Новобахмутовку из РСЗО "Ураган" и минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.50 - населенный пункт Артемовск – населенный пункт Горловка: выпущена одна ракета из БМ-27 "Ураган"; 16.00 - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее в пятницу украинские войска несколько раз обстреливали город Горловку снарядами калибром 152, 155 миллиметров, а также из РСЗО "Град", сообщало представительство ДНР в СЦКК.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".