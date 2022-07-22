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Украинские войска обстреляли Горловку из "Урагана"

Украинские войска обстреляли Горловку из "Урагана" - РИА Новости, 22.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку из "Урагана"

Украинские войска в пятницу за 10 минут обстреляли Горловку и Новобахмутовку из РСЗО "Ураган" и минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:35

2022-07-22T16:35

2022-07-22T16:35

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

днр

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу за 10 минут обстреляли Горловку и Новобахмутовку из РСЗО "Ураган" и минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.50 - населенный пункт Артемовск – населенный пункт Горловка: выпущена одна ракета из БМ-27 "Ураган"; 16.00 - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в пятницу украинские войска несколько раз обстреливали город Горловку снарядами калибром 152, 155 миллиметров, а также из РСЗО "Град", сообщало представительство ДНР в СЦКК.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, днр