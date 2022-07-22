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Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"
Украинские войска обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"
Украинские войска в 15.45 мск выпустили по Горловке в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:09
2022-07-22T16:09
2022-07-22T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.45 мск выпустили по Горловке в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донбасс, вооруженные силы украины
16:09 22.07.2022 (обновлено: 16:14 22.07.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из "Града"