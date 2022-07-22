https://ria.ru/20220722/donbass-1804270845.html

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 22.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:07

2022-07-22T15:07

2022-07-22T15:07

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.24 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Позднее ведомство сообщило, что в 14.35 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР, а в 14.45 еще четыре мины калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в ДНР.Ранее в пятницу украинские войска несколько раз обстреливали город Горловку снарядами калибром 152 миллиметра, сообщало представительство ДНР в СЦКК.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220722/obstrel-1804219627.html

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, днр, донбасс, вооруженные силы украины, нато