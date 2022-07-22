https://ria.ru/20220722/donbass-1804267423.html

Украинские войска выпустили по Горловке еще 12 снарядов

Украинские войска выпустили по Горловке еще 12 снарядов - РИА Новости, 22.07.2022

Украинские войска выпустили по Горловке еще 12 снарядов

Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой Народной республике, выпустив 12 снарядов калибра 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:52

2022-07-22T14:52

2022-07-22T14:52

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой Народной республике, выпустив 12 снарядов калибра 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.29 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка: выпущено 12 снарядов калибра 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее в пятницу в 13.27 украинские войска обстреляли город Горловку, выпустив 10 снарядов калибра 152 миллиметра.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс