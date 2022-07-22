https://ria.ru/20220722/donbass-1804250420.html
Украинские войска выпустили по Горловке еще десять снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке еще десять снарядов - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские войска выпустили по Горловке еще десять снарядов
Украинские войска вновь обстреляли город Горловку в Донецкой Народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:01
2022-07-22T14:01
2022-07-22T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
днр
донбасс
горловка
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли город Горловку в Донецкой Народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:27 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 мм; 13:35 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Предыдущий обстрел Горловки был зафиксирован представительством в пятницу в 13.14 мск, украинские войска выпустили 9 снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, донбасс, горловка, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины
14:01 22.07.2022 (обновлено: 14:04 22.07.2022)
Украинские войска выпустили по Горловке еще десять снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке десять снарядов калибра 152 миллиметра
ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости.
Украинские войска вновь обстреляли город Горловку в Донецкой Народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает
представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:27 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 мм; 13:35 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Предыдущий обстрел Горловки был зафиксирован представительством в пятницу в 13.14 мск, украинские войска выпустили 9 снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.