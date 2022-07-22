https://ria.ru/20220722/donbass-1804250420.html

Украинские войска выпустили по Горловке еще десять снарядов

Украинские войска выпустили по Горловке еще десять снарядов - РИА Новости, 22.07.2022

Украинские войска выпустили по Горловке еще десять снарядов

Украинские войска вновь обстреляли город Горловку в Донецкой Народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:01

2022-07-22T14:01

2022-07-22T14:04

специальная военная операция на украине

в мире

днр

донбасс

горловка

донецкая народная республика

авдеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли город Горловку в Донецкой Народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:27 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 мм; 13:35 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Предыдущий обстрел Горловки был зафиксирован представительством в пятницу в 13.14 мск, украинские войска выпустили 9 снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донбасс

горловка

донецкая народная республика

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, донбасс, горловка, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины