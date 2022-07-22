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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли в пятницу Ясиноватую в Донецкой Народной республике, выпустив 3 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:22
2022-07-22T13:22
2022-07-22T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу Ясиноватую в Донецкой Народной республике, выпустив 3 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", отмечается в Telegram-канале ведомства.Ранее в пятницу представительство республики в СЦКК сообщило, что украинские войска за полчаса выпустили более 40 ракет из РСЗО "Град" по Доломитному, Гольмовскому и Ясиноватой.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой три снаряда калибра 122 миллиметра