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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:17
2022-07-22T13:17
2022-07-22T13:17
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.15 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство сообщило, что в 11.52 войска Украины выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой в ДНР.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять снарядов по Новобахмутовке