https://ria.ru/20220722/donbass-1804237340.html
Львова-Белова прокомментировала включение в санкционный список ЕС
Львова-Белова прокомментировала включение в санкционный список ЕС - РИА Новости, 22.07.2022
Львова-Белова прокомментировала включение в санкционный список ЕС
Включение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в санкционный список Евросоюза, по ее мнению, знак того, что она на... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:14
2022-07-22T13:14
2022-07-22T13:14
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
россия
мария львова-белова
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780412130_0:276:3151:2048_1920x0_80_0_0_551feea12ec14452cd61b64f688e8f04.jpg
КАЛУГА, 22 июл - РИА Новости. Включение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в санкционный список Евросоюза, по ее мнению, знак того, что она на правильном пути.Она заверила, что работа по спасению детей-сирот из Донбасса и передаче их российским семьям будет продолжаться."Мы эту работу делали и будем продолжать дальше, потому что у детей должна быть заботливая и любящая семья", - сказала детский омбудсмен.Львова-Белова предложила Евросоюзу "посмотреть в глаза" спасенным с Донбасса детям."Мне очень хочется, чтобы Евросоюз посмотрел в глаза тем детям, которые сейчас приезжают в Россию, которые долгое время сидели в бомбоубежищах, мечтали о том, что их заберут в Россию любящие родители, и где были тогда их (Евросоюза) усилия, когда они на протяжении восьми лет находились под обстрелами на Донбассе", - сказала она.
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780412130_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_5afca90ea86c79e1f7b561647eb7a731.jpg
Детей-сирот из Донбасса передали в приемные семьи в Калужской области
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области
2022-07-22T13:14
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донбасс, россия, мария львова-белова, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, видео
Львова-Белова прокомментировала включение в санкционный список ЕС
КАЛУГА, 22 июл - РИА Новости. Включение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в санкционный список Евросоюза, по ее мнению, знак того, что она на правильном пути.
2022-07-22T13:14
true
PT0M19S
Львова-Белова прокомментировала включение в санкционный список ЕС
Львова-Белова после введения санкций предложила ЕС посмотреть в глаза сиротам из Донбасса