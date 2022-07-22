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Львова-Белова прокомментировала включение в санкционный список ЕС

Львова-Белова прокомментировала включение в санкционный список ЕС - РИА Новости, 22.07.2022

Львова-Белова прокомментировала включение в санкционный список ЕС

Включение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в санкционный список Евросоюза, по ее мнению, знак того, что она на... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:14

2022-07-22T13:14

2022-07-22T13:14

специальная военная операция на украине

общество

донбасс

россия

мария львова-белова

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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КАЛУГА, 22 июл - РИА Новости. Включение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в санкционный список Евросоюза, по ее мнению, знак того, что она на правильном пути.Она заверила, что работа по спасению детей-сирот из Донбасса и передаче их российским семьям будет продолжаться."Мы эту работу делали и будем продолжать дальше, потому что у детей должна быть заботливая и любящая семья", - сказала детский омбудсмен.Львова-Белова предложила Евросоюзу "посмотреть в глаза" спасенным с Донбасса детям."Мне очень хочется, чтобы Евросоюз посмотрел в глаза тем детям, которые сейчас приезжают в Россию, которые долгое время сидели в бомбоубежищах, мечтали о том, что их заберут в Россию любящие родители, и где были тогда их (Евросоюза) усилия, когда они на протяжении восьми лет находились под обстрелами на Донбассе", - сказала она.

донбасс

россия

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Детей-сирот из Донбасса передали в приемные семьи в Калужской области Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области 2022-07-22T13:14 true PT0M19S

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Ольга Фомченкова

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