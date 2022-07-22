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Львова-Белова прокомментировала включение в санкционный список ЕС - РИА Новости, 22.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Львова-Белова прокомментировала включение в санкционный список ЕС
Львова-Белова прокомментировала включение в санкционный список ЕС - РИА Новости, 22.07.2022
Львова-Белова прокомментировала включение в санкционный список ЕС
Включение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в санкционный список Евросоюза, по ее мнению, знак того, что она на... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:14
2022-07-22T13:14
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
россия
мария львова-белова
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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КАЛУГА, 22 июл - РИА Новости. Включение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в санкционный список Евросоюза, по ее мнению, знак того, что она на правильном пути.Она заверила, что работа по спасению детей-сирот из Донбасса и передаче их российским семьям будет продолжаться."Мы эту работу делали и будем продолжать дальше, потому что у детей должна быть заботливая и любящая семья", - сказала детский омбудсмен.Львова-Белова предложила Евросоюзу "посмотреть в глаза" спасенным с Донбасса детям."Мне очень хочется, чтобы Евросоюз посмотрел в глаза тем детям, которые сейчас приезжают в Россию, которые долгое время сидели в бомбоубежищах, мечтали о том, что их заберут в Россию любящие родители, и где были тогда их (Евросоюза) усилия, когда они на протяжении восьми лет находились под обстрелами на Донбассе", - сказала она.
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Детей-сирот из Донбасса передали в приемные семьи в Калужской области
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области
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общество, донбасс, россия, мария львова-белова, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, видео
Львова-Белова прокомментировала включение в санкционный список ЕС
КАЛУГА, 22 июл - РИА Новости. Включение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в санкционный список Евросоюза, по ее мнению, знак того, что она на правильном пути.
2022-07-22T13:14
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PT0M19S
13:14 22.07.2022
 
Львова-Белова прокомментировала включение в санкционный список ЕС

Львова-Белова после введения санкций предложила ЕС посмотреть в глаза сиротам из Донбасса

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди возле фотографий на выставке "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса"
Люди возле фотографий на выставке Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди возле фотографий на выставке "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса". Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 22 июл - РИА Новости. Включение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в санкционный список Евросоюза, по ее мнению, знак того, что она на правильном пути.
"Для меня это ощущение того, что мы идём правильным путем", - сказала Львова-Белова РИА Новости.
Она заверила, что работа по спасению детей-сирот из Донбасса и передаче их российским семьям будет продолжаться.
"Мы эту работу делали и будем продолжать дальше, потому что у детей должна быть заботливая и любящая семья", - сказала детский омбудсмен.
Львова-Белова предложила Евросоюзу "посмотреть в глаза" спасенным с Донбасса детям.
"Мне очень хочется, чтобы Евросоюз посмотрел в глаза тем детям, которые сейчас приезжают в Россию, которые долгое время сидели в бомбоубежищах, мечтали о том, что их заберут в Россию любящие родители, и где были тогда их (Евросоюза) усилия, когда они на протяжении восьми лет находились под обстрелами на Донбассе", - сказала она.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонбассРоссияМария Львова-БеловаЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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