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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:00
2022-07-22T12:00
2022-07-22T12:00
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра по Гольмовскому