https://ria.ru/20220722/donbass-1804216705.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 22.07.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:00

2022-07-22T12:00

2022-07-22T12:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

днр

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8b790fe1dc54389c3be87fe64b68b8.jpg

ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины