11:17 22.07.2022 (обновлено: 11:18 22.07.2022)
ВСУ обстреляли из "Града" Доломитное, Гольмовский и Ясиноватую в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили более 40 ракет из "Града" по Доломитному, Гольмовскому и Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили более 40 ракет из "Града" по Доломитному, Гольмовскому и Ясиноватой, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Помимо этого были нанесены удары с применением снарядов калибром 122 мм по Новобахмутовке и Горловке.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 10:10 - н.п. Керамик – н.п. Новобахмутовка: выпущено 7 снарядов калибром 122 мм; 10:20 - н.п. Клещеевка – н.п. Доломитное: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 10:30 - н.п. Отрадовка – н.п. Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 10:30 - н.п. Артемово (укр. Железное) – н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 16 снарядов калибром 122 мм; 10:50 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.