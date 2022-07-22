https://ria.ru/20220722/donbass-1804206665.html

ВСУ обстреляли из "Града" Доломитное, Гольмовский и Ясиноватую в ДНР

ВСУ обстреляли из "Града" Доломитное, Гольмовский и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 22.07.2022

ВСУ обстреляли из "Града" Доломитное, Гольмовский и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска за полчаса выпустили более 40 ракет из "Града" по Доломитному, Гольмовскому и Ясиноватой, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:17

2022-07-22T11:17

2022-07-22T11:18

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили более 40 ракет из "Града" по Доломитному, Гольмовскому и Ясиноватой, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Помимо этого были нанесены удары с применением снарядов калибром 122 мм по Новобахмутовке и Горловке."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 10:10 - н.п. Керамик – н.п. Новобахмутовка: выпущено 7 снарядов калибром 122 мм; 10:20 - н.п. Клещеевка – н.п. Доломитное: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 10:30 - н.п. Отрадовка – н.п. Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 10:30 - н.п. Артемово (укр. Железное) – н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 16 снарядов калибром 122 мм; 10:50 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

доломитное

ясиноватая

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, доломитное, ясиноватая, донбасс, украина