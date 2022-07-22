https://ria.ru/20220722/donbass-1804203375.html
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка в Донецкой Народной Республике, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:01
2022-07-22T11:01
2022-07-22T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка в Донецкой Народной Республике, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 122 миллиметра по Широкой Балке