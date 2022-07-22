https://ria.ru/20220722/donbass-1804203155.html
В ДНР за 156 дней эскалации погибли 262 мирных жителя
В ДНР за 156 дней эскалации погибли 262 мирных жителя - РИА Новости, 22.07.2022
В ДНР за 156 дней эскалации погибли 262 мирных жителя
Украинские войска за 156 дней эскалации выпустили по Донецкой Народной Республике почти 53 тысячи боеприпасов различного калибра, 262 мирных жителя погибли,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:01
2022-07-22T11:01
2022-07-22T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Украинские войска за 156 дней эскалации выпустили по Донецкой Народной Республике почти 53 тысячи боеприпасов различного калибра, 262 мирных жителя погибли, 2720 получили ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).За этот период в республике погибли 262 гражданских лица, в т.ч. 16 детей."На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 1221 гражданское лицо, в т.ч. 94 ребенка. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1499 гражданских лиц, в т.ч. 84 ребенка. Всего: 2720 в том числе детей – 178", - отметило представительство.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
11:01 22.07.2022 (обновлено: 11:03 22.07.2022)
В ДНР за 156 дней эскалации погибли 262 мирных жителя
СЦКК в ДНР: за 156 дней эскалации погибли 262 мирных жителя, 2720 пострадали