https://ria.ru/20220722/donbass-1804203155.html

В ДНР за 156 дней эскалации погибли 262 мирных жителя

В ДНР за 156 дней эскалации погибли 262 мирных жителя - РИА Новости, 22.07.2022

В ДНР за 156 дней эскалации погибли 262 мирных жителя

Украинские войска за 156 дней эскалации выпустили по Донецкой Народной Республике почти 53 тысячи боеприпасов различного калибра, 262 мирных жителя погибли,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:01

2022-07-22T11:01

2022-07-22T11:03

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Украинские войска за 156 дней эскалации выпустили по Донецкой Народной Республике почти 53 тысячи боеприпасов различного калибра, 262 мирных жителя погибли, 2720 получили ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).За этот период в республике погибли 262 гражданских лица, в т.ч. 16 детей."На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 1221 гражданское лицо, в т.ч. 94 ребенка. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1499 гражданских лиц, в т.ч. 84 ребенка. Всего: 2720 в том числе детей – 178", - отметило представительство.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины