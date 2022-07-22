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Украинские войска за сутки почти сто раз открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 22.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки почти сто раз открывали огонь по ДНР
Украинские войска за сутки почти сто раз открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские войска за сутки почти сто раз открывали огонь по ДНР
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 96 раз, выпустив 660 боеприпасов, один человек погиб и семь получили ранения, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T09:13
2022-07-22T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
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донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 96 раз, выпустив 660 боеприпасов, один человек погиб и семь получили ранения, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 96 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (выпущено - ред.) 660 единиц различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Еленовке, Горловке и Ясиноватой", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
09:13 22.07.2022
 
Украинские войска за сутки почти сто раз открывали огонь по ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 96 раз обстреляли территорию республики

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 96 раз, выпустив 660 боеприпасов, один человек погиб и семь получили ранения, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 96 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (выпущено - ред.) 660 единиц различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Еленовке, Горловке и Ясиноватой", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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