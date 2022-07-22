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Украинские войска за сутки почти сто раз открывали огонь по ДНР

Украинские войска за сутки почти сто раз открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 22.07.2022

Украинские войска за сутки почти сто раз открывали огонь по ДНР

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 96 раз, выпустив 660 боеприпасов, один человек погиб и семь получили ранения, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T09:13

2022-07-22T09:13

2022-07-22T09:13

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 96 раз, выпустив 660 боеприпасов, один человек погиб и семь получили ранения, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 96 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (выпущено - ред.) 660 единиц различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Еленовке, Горловке и Ясиноватой", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр