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Украинские войска дважды обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска дважды обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские войска дважды обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска за 15 минут выпустили по Доломитному шесть снарядов калибром 155 мм и четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T09:00
2022-07-22T09:00
2022-07-22T09:09
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Доломитному шесть снарядов калибром 155 мм и четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:10 - н.п. Семигорье – н.п. Доломитное: выпущено четыре мины калибром 120 мм; 08:25 - н.п. Артемовск (укр. Бахмут) – н.п. Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, доломитное, украина, вооруженные силы украины
09:00 22.07.2022 (обновлено: 09:09 22.07.2022)
Украинские войска дважды обстреляли Доломитное в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Доломитному шесть снарядов и четыре мины