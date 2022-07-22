https://ria.ru/20220722/donbass-1804181045.html

Украинские войска дважды обстреляли Доломитное в ДНР

Украинские войска дважды обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 22.07.2022

Украинские войска дважды обстреляли Доломитное в ДНР

Украинские войска за 15 минут выпустили по Доломитному шесть снарядов калибром 155 мм и четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T09:00

2022-07-22T09:00

2022-07-22T09:09

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Доломитному шесть снарядов калибром 155 мм и четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:10 - н.п. Семигорье – н.п. Доломитное: выпущено четыре мины калибром 120 мм; 08:25 - н.п. Артемовск (укр. Бахмут) – н.п. Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, доломитное, украина, вооруженные силы украины