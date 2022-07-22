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Донецкий хлебозавод получил повреждения при обстреле украинскими войсками
Донецкий хлебозавод получил повреждения при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 22.07.2022
Донецкий хлебозавод получил повреждения при обстреле украинскими войсками
Донецкий хлебозавод получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T08:06
2022-07-22T08:06
2022-07-22T08:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Донецкий хлебозавод получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела пострадало здание Донецкого хлебозавода №2", - говорится в заявлении.Предприятие расположено на улице Адыгейской в Кировском районе. Характер и масштаб повреждений не указывается.Ранее в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские войска в 3.20 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
Донецкий хлебозавод получил повреждения при обстреле украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: донецкий хлебозавод получил повреждения при обстреле со стороны ВСУ