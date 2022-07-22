https://ria.ru/20220722/donbass-1804175473.html

Донецкий хлебозавод получил повреждения при обстреле украинскими войсками

Донецкий хлебозавод получил повреждения при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 22.07.2022

Донецкий хлебозавод получил повреждения при обстреле украинскими войсками

Донецкий хлебозавод получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T08:06

2022-07-22T08:06

2022-07-22T08:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Донецкий хлебозавод получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела пострадало здание Донецкого хлебозавода №2", - говорится в заявлении.Предприятие расположено на улице Адыгейской в Кировском районе. Характер и масштаб повреждений не указывается.Ранее в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские войска в 3.20 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)