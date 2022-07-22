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Жизни спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает - РИА Новости, 22.07.2022
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Хорошие новости
https://ria.ru/20220722/dikson-1804269824.html
Жизни спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает
Жизни спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает - РИА Новости, 22.07.2022
Жизни спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает
Жизни спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:04
2022-07-22T15:09
диксон
красноярский край
московский зоопарк
хорошие новости
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жизни спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Белая медведица с застрявшей в пасти банкой сгущенки пришла за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. В среду вечером на помощь вылетел ветеринар Московского зоопарка. В четверг Радионова сообщила, что медведицу спасли, банку из пасти вытащили. Ее уже вывезли в естественную среду обитания и оставили с запасом рыбы."Медведица освобождена и проведены даже медицинские манипуляции, капельница поставлена, обработан язык. Такие раны совместимы с жизнью, и врачи говорят о том, что жизни зверя ничего не угрожает. Тем более мы оставили два мешка с рыбой, чтобы ослабленный зверь, ослабленная медведица могла себя прокормить, не охотясь в первые дни", - рассказала Радионова в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220722/medved-1804169535.html
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диксон, красноярский край, московский зоопарк
15:04 22.07.2022 (обновлено: 15:09 22.07.2022)
 
Жизни спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает

Глава Росприроднадзора Радионова: жизни спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает

© Фото : Руководитель Росприроднадзора Светлана РадионоваБелый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки, в посёлке Диксон на севере Красноярского края
Белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки, в посёлке Диксон на севере Красноярского края - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки, в посёлке Диксон на севере Красноярского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жизни спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Белая медведица с застрявшей в пасти банкой сгущенки пришла за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. В среду вечером на помощь вылетел ветеринар Московского зоопарка. В четверг Радионова сообщила, что медведицу спасли, банку из пасти вытащили. Ее уже вывезли в естественную среду обитания и оставили с запасом рыбы.
"Медведица освобождена и проведены даже медицинские манипуляции, капельница поставлена, обработан язык. Такие раны совместимы с жизнью, и врачи говорят о том, что жизни зверя ничего не угрожает. Тем более мы оставили два мешка с рыбой, чтобы ослабленный зверь, ослабленная медведица могла себя прокормить, не охотясь в первые дни", - рассказала Радионова в эфире телеканала "Россия 24".
Оказание помощи медведю в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 05:26Хорошие новости
Ветеринар раскрыл детали спасения медведя с застрявшей в пасти банкой
 
Хорошие новостиДиксонКрасноярский крайМосковский зоопарк
 
 
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