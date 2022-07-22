15:04 22.07.2022 (обновлено: 15:09 22.07.2022)
Жизни спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает
Глава Росприроднадзора Радионова: жизни спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает
© Фото : Руководитель Росприроднадзора Светлана РадионоваБелый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки, в посёлке Диксон на севере Красноярского края
Белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки, в посёлке Диксон на севере Красноярского края. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жизни спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Белая медведица с застрявшей в пасти банкой сгущенки пришла за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. В среду вечером на помощь вылетел ветеринар Московского зоопарка. В четверг Радионова сообщила, что медведицу спасли, банку из пасти вытащили. Ее уже вывезли в естественную среду обитания и оставили с запасом рыбы.
"Медведица освобождена и проведены даже медицинские манипуляции, капельница поставлена, обработан язык. Такие раны совместимы с жизнью, и врачи говорят о том, что жизни зверя ничего не угрожает. Тем более мы оставили два мешка с рыбой, чтобы ослабленный зверь, ослабленная медведица могла себя прокормить, не охотясь в первые дни", - рассказала Радионова в эфире телеканала "Россия 24".