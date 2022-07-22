https://ria.ru/20220722/dikson-1804269824.html

Жизни спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает

Жизни спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает - РИА Новости, 22.07.2022

Жизни спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает

Жизни спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:04

2022-07-22T15:04

2022-07-22T15:09

диксон

красноярский край

московский зоопарк

хорошие новости

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жизни спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Белая медведица с застрявшей в пасти банкой сгущенки пришла за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. В среду вечером на помощь вылетел ветеринар Московского зоопарка. В четверг Радионова сообщила, что медведицу спасли, банку из пасти вытащили. Ее уже вывезли в естественную среду обитания и оставили с запасом рыбы."Медведица освобождена и проведены даже медицинские манипуляции, капельница поставлена, обработан язык. Такие раны совместимы с жизнью, и врачи говорят о том, что жизни зверя ничего не угрожает. Тем более мы оставили два мешка с рыбой, чтобы ослабленный зверь, ослабленная медведица могла себя прокормить, не охотясь в первые дни", - рассказала Радионова в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220722/medved-1804169535.html

диксон

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диксон, красноярский край, московский зоопарк