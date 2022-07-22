https://ria.ru/20220722/deputat-1804221749.html

СК России в Новосибирске завел уголовное дело на депутата Пирогову

СК России в Новосибирске завел уголовное дело на депутата Пирогову - РИА Новости, 22.07.2022

СК России в Новосибирске завел уголовное дело на депутата Пирогову

Следователи в Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело в отношении депутата горсовета РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:24

2022-07-22T12:24

2022-07-22T19:10

происшествия

новосибирск

украина

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803979263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef55c6ee78a55f826b768cd5d6e8d4c1.jpg

НОВОСИБИРСК, 22 июл — РИА Новости. Следователи в Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело в отношении депутата горсовета Хельги Пироговой после ее негативных комментариев в адрес погибших российских солдат, сообщила РИА Новости представитель регионального управления СК России."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК России ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")", — сказала собеседница агентства.Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.Предварительно следователи установили, что 15 июля 2022 года депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова в одной из социальных сетей "опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России".Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.В комментарии в Twitter Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее поступок "циничной выходкой".Пирогова сообщила, что в отношении нее составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России, который позднее рассмотрит суд. По нему депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей.Хельга Пирогова — независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой Коалиции "Новосибирск 2020".

https://ria.ru/20220711/yagodin-1801699371.html

https://ria.ru/20220713/diskreditatsiya-1802140033.html

новосибирск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, украина, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин