https://ria.ru/20220722/deputat-1804221749.html
СК России в Новосибирске завел уголовное дело на депутата Пирогову
СК России в Новосибирске завел уголовное дело на депутата Пирогову - РИА Новости, 22.07.2022
СК России в Новосибирске завел уголовное дело на депутата Пирогову
Следователи в Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело в отношении депутата горсовета РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:24
2022-07-22T12:24
2022-07-22T19:10
происшествия
новосибирск
украина
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803979263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef55c6ee78a55f826b768cd5d6e8d4c1.jpg
НОВОСИБИРСК, 22 июл — РИА Новости. Следователи в Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело в отношении депутата горсовета Хельги Пироговой после ее негативных комментариев в адрес погибших российских солдат, сообщила РИА Новости представитель регионального управления СК России."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК России ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")", — сказала собеседница агентства.Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.Предварительно следователи установили, что 15 июля 2022 года депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова в одной из социальных сетей "опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России".Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.В комментарии в Twitter Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее поступок "циничной выходкой".Пирогова сообщила, что в отношении нее составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России, который позднее рассмотрит суд. По нему депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей.Хельга Пирогова — независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой Коалиции "Новосибирск 2020".
https://ria.ru/20220711/yagodin-1801699371.html
https://ria.ru/20220713/diskreditatsiya-1802140033.html
новосибирск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803979263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e07adfc219f19b19c76dd84e728c0162.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, украина, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
12:24 22.07.2022 (обновлено: 19:10 22.07.2022)
СК России в Новосибирске завел уголовное дело на депутата Пирогову
СК в Новосибирске завел уголовное дело на депутата Пирогову после высказываний о военных
НОВОСИБИРСК, 22 июл — РИА Новости. Следователи в Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело в отношении депутата горсовета Хельги Пироговой после ее негативных комментариев в адрес погибших российских солдат, сообщила РИА Новости представитель регионального управления СК России.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК России ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")", — сказала собеседница агентства.
Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
Предварительно следователи установили, что 15 июля 2022 года депутат горсовета Новосибирска
Хельга Пирогова в одной из социальных сетей "опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России".
Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК
России.
В комментарии в Twitter Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине
, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее поступок "циничной выходкой".
Пирогова сообщила, что в отношении нее составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России, который позднее рассмотрит суд. По нему депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей.
Хельга Пирогова — независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой Коалиции "Новосибирск 2020".