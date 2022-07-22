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СК России в Новосибирске завел уголовное дело на депутата Пирогову - РИА Новости, 22.07.2022
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СК России в Новосибирске завел уголовное дело на депутата Пирогову
СК России в Новосибирске завел уголовное дело на депутата Пирогову - РИА Новости, 22.07.2022
СК России в Новосибирске завел уголовное дело на депутата Пирогову
Следователи в Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело в отношении депутата горсовета РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:24
2022-07-22T19:10
происшествия
новосибирск
украина
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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НОВОСИБИРСК, 22 июл — РИА Новости. Следователи в Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело в отношении депутата горсовета Хельги Пироговой после ее негативных комментариев в адрес погибших российских солдат, сообщила РИА Новости представитель регионального управления СК России."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК России ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")", — сказала собеседница агентства.Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.Предварительно следователи установили, что 15 июля 2022 года депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова в одной из социальных сетей "опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России".Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.В комментарии в Twitter Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее поступок "циничной выходкой".Пирогова сообщила, что в отношении нее составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России, который позднее рассмотрит суд. По нему депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей.Хельга Пирогова — независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой Коалиции "Новосибирск 2020".
https://ria.ru/20220711/yagodin-1801699371.html
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новосибирск
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происшествия, новосибирск, украина, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
12:24 22.07.2022 (обновлено: 19:10 22.07.2022)
 
СК России в Новосибирске завел уголовное дело на депутата Пирогову

СК в Новосибирске завел уголовное дело на депутата Пирогову после высказываний о военных

© Фото : пресс-служба совета депутатов города Новосибирска / Никита МаньшинДепутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : пресс-служба совета депутатов города Новосибирска / Никита Маньшин
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 22 июл — РИА Новости. Следователи в Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело в отношении депутата горсовета Хельги Пироговой после ее негативных комментариев в адрес погибших российских солдат, сообщила РИА Новости представитель регионального управления СК России.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК России ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")", — сказала собеседница агентства.
Олег Ягодин - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 13:51
Против вокалиста группы "Курара" возбудили дело о дискредитации армии
Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
Предварительно следователи установили, что 15 июля 2022 года депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова в одной из социальных сетей "опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России".
Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.
В комментарии в Twitter Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее поступок "циничной выходкой".
Пирогова сообщила, что в отношении нее составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России, который позднее рассмотрит суд. По нему депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей.
Хельга Пирогова — независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой Коалиции "Новосибирск 2020".
Илья Яшин - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 11:29
Яшину предъявили обвинение в дискредитации российской армии
 
ПроисшествияНовосибирскУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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