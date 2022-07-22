https://ria.ru/20220722/deputat-1804202088.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за высказываний новосибирского депутата

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за высказываний новосибирского депутата - РИА Новости, 22.07.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за высказываний новосибирского депутата

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении новосибирского депутата Хельги Пироговой после ее негативных... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T10:53

2022-07-22T10:53

2022-07-22T11:40

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

новосибирск

новосибирская область

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении новосибирского депутата Хельги Пироговой после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В комментарии в Twitter она неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее поступок "циничной выходкой"."Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК по Новосибирской области Зарипову В.Б. по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело", - сказали агентству в Следственном комитете.По поручению Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате.Ранее сегодня Пирогова сообщила, что в отношении нее составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России, который позднее рассмотрит суд. По ней депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей.Хельга Пирогова - независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой "Коалиции Новосибирск 2020".

https://ria.ru/20220712/diskreditatsiya-1802064302.html

https://ria.ru/20220707/shtraf-1800932192.html

россия

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, новосибирск, новосибирская область