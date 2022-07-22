10:53 22.07.2022 (обновлено: 11:40 22.07.2022)
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за высказываний новосибирского депутата
Глава СК Бастрыкин поручил завести дело на депутата Хельгу Пирогову за твит о военных
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении новосибирского депутата Хельги Пироговой после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В комментарии в Twitter она неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее поступок "циничной выходкой".
"Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК по Новосибирской области Зарипову В.Б. по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело", - сказали агентству в Следственном комитете.
По поручению Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате.
Ранее сегодня Пирогова сообщила, что в отношении нее составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России, который позднее рассмотрит суд. По ней депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей.
Хельга Пирогова - независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой "Коалиции Новосибирск 2020".
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