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Володин предложил сократить отпуска депутатов и чиновников - РИА Новости, 22.07.2022
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Володин предложил сократить отпуска депутатов и чиновников
Володин предложил сократить отпуска депутатов и чиновников - РИА Новости, 22.07.2022
Володин предложил сократить отпуска депутатов и чиновников
Продолжительность отпусков депутатов и госслужащих следует сократить, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T09:09
2022-07-22T11:14
общество
госдума рф
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Продолжительность отпусков депутатов и госслужащих следует сократить, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.Для этого, уточнил спикер, нужно подготовить поправки, в том числе к закону о статусе депутата.Володин напомнил, что "у политиков отпусков не бывает", и призвал брать пример с президента, который "всегда на работе".Сейчас отпуск депутата Госдумы составляет 42 календарных дня, отпуск госслужащих — до 45 дней.
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общество, госдума рф, россия, вячеслав володин
09:09 22.07.2022 (обновлено: 11:14 22.07.2022)
 
Володин предложил сократить отпуска депутатов и чиновников

Спикер ГД Володин предложил сократить отпуска депутатов и чиновников до минимальных по ТК

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПортфель в зале заседаний Госдумы
Портфель в зале заседаний Госдумы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Портфель в зале заседаний Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Продолжительность отпусков депутатов и госслужащих следует сократить, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу", — сказал он.

Для этого, уточнил спикер, нужно подготовить поправки, в том числе к закону о статусе депутата.
Володин напомнил, что "у политиков отпусков не бывает", и призвал брать пример с президента, который "всегда на работе".
Сейчас отпуск депутата Госдумы составляет 42 календарных дня, отпуск госслужащих — до 45 дней.
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