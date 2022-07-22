https://ria.ru/20220722/chinovniki-1804182849.html

Володин предложил сократить отпуска депутатов и чиновников

Володин предложил сократить отпуска депутатов и чиновников - РИА Новости, 22.07.2022

Володин предложил сократить отпуска депутатов и чиновников

Продолжительность отпусков депутатов и госслужащих следует сократить, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T09:09

2022-07-22T09:09

2022-07-22T11:14

общество

госдума рф

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Продолжительность отпусков депутатов и госслужащих следует сократить, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.Для этого, уточнил спикер, нужно подготовить поправки, в том числе к закону о статусе депутата.Володин напомнил, что "у политиков отпусков не бывает", и призвал брать пример с президента, который "всегда на работе".Сейчас отпуск депутата Госдумы составляет 42 календарных дня, отпуск госслужащих — до 45 дней.

https://ria.ru/20220706/donbass-1800694532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, россия, вячеслав володин