https://ria.ru/20220722/boliviya-1804400678.html

В Боливии боятся, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую

В Боливии боятся, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую - РИА Новости, 22.07.2022

В Боливии боятся, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую

МИД Боливии обеспокоен тем, что конфликт вокруг Украины может перерасти в глобальное военное противостояние, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Рохелио... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T20:21

2022-07-22T20:21

2022-07-22T20:33

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ЛУКЕ/САНТА-КРУС (Парагвай/Боливия), 22 июл - РИА Новости. МИД Боливии обеспокоен тем, что конфликт вокруг Украины может перерасти в глобальное военное противостояние, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Рохелио Майта."Мы видим, что это кризисная ситуация в мире, в которой не один актер, а несколько. Спорят о гегемонии в мире. И это ставит в ситуацию кризиса страны, которые находятся достаточно далеко (от конфликта), страны, которые не являются мировыми державами в экономическом и военном смысле, но которые в итоге переживают последствия", - сказал он."Мы обеспокоены, потому что видим, что этот спор, который идёт на разных уровнях и в различных сферах, может даже перерасти в мировую военную конфронтацию", - добавил Майта.По его словам, третья мировая война возможна. "К сожалению, лидеры, державы играют с огнем. Это реальная возможность", - подчеркнул министр.Он призвал страны проявить зрелость и найти цивилизованный выход из ситуации, чтобы не допустить глобального противостояния, которое бы привело к уничтожению человечества или продовольственному кризису.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220624/boliviya-1797978856.html

https://ria.ru/20220619/rosatom-1796480803.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс