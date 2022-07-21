https://ria.ru/20220721/zhara-1804122932.html

В 16 городах Италии ввели наивысший уровень погодной опасности из-за жары

В 16 городах Италии ввели наивысший уровень погодной опасности из-за жары - РИА Новости, 21.07.2022

В 16 городах Италии ввели наивысший уровень погодной опасности из-за жары

Министерство здравоохранения Италии ввело на пятницу "красный" (наивысший) уровень метеоопасности в 16 из 27 крупнейших городов страны. В четверг он действовал... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T19:01

2022-07-21T19:01

2022-07-21T19:01

италия

рим

милан

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РИМ, 21 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Италии ввело на пятницу "красный" (наивысший) уровень метеоопасности в 16 из 27 крупнейших городов страны. В четверг он действовал в 14 из них.Согласно бюллетеню минздрава, речь идет, в частности, о Риме и таких административных центрах, как Милан, Турин, Флоренция и Генуя, где столбик термометра находится в районе 40-градусной отметки или уже перевалил за нее.В конце июня "красная" угроза из-за жары вводилась в 19 крупных городах Италии, однако в случае с нынешней неделей метеорологи предупредили о приходе самого мощного африканского циклона Apocalisse 4800. В понедельник синоптики с сайта ilmeteo.it пригрозили самым жарким периодом за лето.Присвоение минздравом "красного" уровня погодной опасности означает наступление чрезвычайной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только лиц, входящих в группу риска, но и "здоровых, активных людей".Жители Рима и многочисленные туристы вынуждены спасаться от жары при помощи подручных средств: зонтиков и вееров. Очереди людей выстраиваются не только у точек продажи итальянского мороженого джелато, но и у общественных питьевых фонтанов, разбросанных по всему городу. Одним из главных мест для водопоя до недавнего времени были фонтан Баркачча на площади Испании в Риме у Испанской лестницы. Из-за его центрального расположения и размеров туристы устраивали возле него форменную толкучку, однако сейчас барочный фонтан со всех сторон закрыт металлическими дорожными ограждениями.

https://ria.ru/20220720/ispaniya-1803790738.html

италия

рим

милан

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италия, рим, милан