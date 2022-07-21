https://ria.ru/20220721/zakony-1803989844.html

Вологодское Заксобрание приняло законы, направленные на поддержку бизнеса

Вологодское Заксобрание приняло законы, направленные на поддержку бизнеса - РИА Новости, 21.07.2022

Вологодское Заксобрание приняло законы, направленные на поддержку бизнеса

Вологодские IT-компании получат налоговые льготы, а нулевая ставка по патентной системе для начинающих предпринимателей продлена до 2025 года – в регионе... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:51

2022-07-21T12:51

2022-07-21T12:56

вологодская область

андрей луценко

экономика

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 21 июл – РИА Новости. Вологодские IT-компании получат налоговые льготы, а нулевая ставка по патентной системе для начинающих предпринимателей продлена до 2025 года – в регионе вступили в силу законы, направленные на поддержку вологодского бизнеса, сообщает пресс-служба областного Законодательного собрания.В частности, установлены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения на 2022-2024 годы в отношении IТ-организаций и индивидуальных предпринимателей в следующих размерах: 1% - по объекту налогообложения "доходы" и 5% - по объекту налогообложения "доходы минус расходы.По его словам, для получения льготы необходимо соблюсти ряд условий, в том числе не иметь налоговой задолженности и не проходить процедуру банкротства.По предварительной оценке, объем государственной поддержки налогоплательщикам, занятым в IТ отрасли, составит более 15 миллионов рублей в год.

https://ria.ru/20220616/gospodderzhka-1795852096.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей луценко, экономика, законодательное собрание вологодской области