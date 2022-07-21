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Вологодское Заксобрание приняло законы, направленные на поддержку бизнеса
Вологодское Заксобрание приняло законы, направленные на поддержку бизнеса - РИА Новости, 21.07.2022
Вологодское Заксобрание приняло законы, направленные на поддержку бизнеса
Вологодские IT-компании получат налоговые льготы, а нулевая ставка по патентной системе для начинающих предпринимателей продлена до 2025 года – в регионе... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:51
2022-07-21T12:51
2022-07-21T12:56
вологодская область
андрей луценко
экономика
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 21 июл – РИА Новости. Вологодские IT-компании получат налоговые льготы, а нулевая ставка по патентной системе для начинающих предпринимателей продлена до 2025 года – в регионе вступили в силу законы, направленные на поддержку вологодского бизнеса, сообщает пресс-служба областного Законодательного собрания.В частности, установлены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения на 2022-2024 годы в отношении IТ-организаций и индивидуальных предпринимателей в следующих размерах: 1% - по объекту налогообложения "доходы" и 5% - по объекту налогообложения "доходы минус расходы.По его словам, для получения льготы необходимо соблюсти ряд условий, в том числе не иметь налоговой задолженности и не проходить процедуру банкротства.По предварительной оценке, объем государственной поддержки налогоплательщикам, занятым в IТ отрасли, составит более 15 миллионов рублей в год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луценко, экономика, законодательное собрание вологодской области
ВОЛОГДА, 21 июл – РИА Новости. Вологодские IT-компании получат налоговые льготы, а нулевая ставка по патентной системе для начинающих предпринимателей продлена до 2025 года – в регионе вступили в силу законы, направленные на поддержку вологодского бизнеса, сообщает пресс-служба областного Законодательного собрания.
В частности, установлены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения на 2022-2024 годы в отношении IТ-организаций и индивидуальных предпринимателей в следующих размерах: 1% - по объекту налогообложения "доходы" и 5% - по объекту налогообложения "доходы минус расходы.
"Налоговая льгота будет предоставляться предпринимателям, которые прошли государственную регистрацию в сфере IT, планируют, проектируют и сопровождают компьютерные системы, разрабатывают программное обеспечение, создают и используют базы данных и информационные ресурсы, осуществляют консультации в сфере IT. В нашем регионе работают порядка 40 таких компаний", - сказал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко
.
По его словам, для получения льготы необходимо соблюсти ряд условий, в том числе не иметь налоговой задолженности и не проходить процедуру банкротства.
По предварительной оценке, объем государственной поддержки налогоплательщикам, занятым в IТ отрасли, составит более 15 миллионов рублей в год.