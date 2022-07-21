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"Пару сотен мин собрали" – представитель Ясиноватой о разминировании
"Пару сотен мин собрали" – представитель Ясиноватой о разминировании - РИА Новости, 21.07.2022
"Пару сотен мин собрали" – представитель Ясиноватой о разминировании
Глава администрации города Ясиноватая рассказал о ходе разминирования территории жилых кварталов, куда с февраля 2022 года попало около 13 тысяч снарядов ВСУ. За время обстрелов было разрушено около 1700 объектов. В данный момент в городе идут работы по восстановлению энергоснабжения и водоснабжения.
2022-07-21T12:52
2022-07-21T12:52
2022-07-21T12:52
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"Пару сотен мин собрали" – представитель Ясиноватой о разминировании
Глава администрации города Ясиноватая рассказал о ходе разминирования территории жилых кварталов, куда с февраля 2022 года попало около 13 тысяч снарядов ВСУ. За время обстрелов было разрушено около 1700 объектов. В данный момент в городе идут работы по восстановлению энергоснабжения и водоснабжения.
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РИА Новости
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"Пару сотен мин собрали" – представитель Ясиноватой о разминировании
Глава администрации города Ясиноватая рассказал о ходе разминирования территории жилых кварталов, куда с февраля 2022 года попало около 13 тысяч снарядов ВСУ. За время обстрелов было разрушено около 1700 объектов. В данный момент в городе идут работы по восстановлению энергоснабжения и водоснабжения.
2022-07-21T12:52
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PT0M53S
"Пару сотен мин собрали" – представитель Ясиноватой о разминировании
Глава администрации города Ясиноватая рассказал о ходе разминирования территории жилых кварталов, куда с февраля 2022 года попало около 13 тысяч снарядов ВСУ. За время обстрелов было разрушено около 1700 объектов. В данный момент в городе идут работы по восстановлению энергоснабжения и водоснабжения.