"Пару сотен мин собрали" – представитель Ясиноватой о разминировании

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Глава администрации города Ясиноватая рассказал о ходе разминирования территории жилых кварталов, куда с февраля 2022 года попало около 13 тысяч снарядов ВСУ. За время обстрелов было разрушено около 1700 объектов. В данный момент в городе идут работы по восстановлению энергоснабжения и водоснабжения.