https://ria.ru/20220721/volnovakha-1803963093.html

Российские регионы помогают восстановить мирную жизнь в Волновахе

Российские регионы помогают восстановить мирную жизнь в Волновахе - РИА Новости, 21.07.2022

Российские регионы помогают восстановить мирную жизнь в Волновахе

Российские регионы и ведомства помогают восстановить мирную жизнь в Волновахском районе ДНР, сильно пострадавшем от украинских обстрелов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T11:20

2022-07-21T11:20

2022-07-21T11:21

специальная военная операция на украине

в мире

волноваха

россия

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ВОЛНОВАХА, 21 июл - РИА Новости. Российские регионы и ведомства помогают восстановить мирную жизнь в Волновахском районе ДНР, сильно пострадавшем от украинских обстрелов, сообщил РИА Новости глава районной администрации Константин Зинченко."Постепенно жизнь налаживается, идет восстановление города, восстановление жилого фонда происходит, социальной сферы. К 1 сентября планируем запустить школы, которые у нас восстанавливают: Ямало-Ненецкий автономный округ - это школа №4, Челябинская область – это школа №6", - сказал Зинченко.По его словам, также планируется построить два дома, несколько детских садиков, восстановить две больницы. В городе уже приступили к заливке фундамента первых пятиэтажных жилых домов."Ямало-Ненецкий автономный округ восстановит нашу железнодорожную больницу, Центральную районную больницу восстановит компания "Ростов". Центр переливания крови восстанавливается, ДК восстанавливается, делаем маневренный фонд с помощью Ямало-Ненецкого автономного округа", - рассказал глава администрации.Министерство обороны РФ прокладывает для района трубопровод от карьера Ольгинки, добавил он."Силовой блок весь у нас с составе - и полиция, и прокуратура, и юстиция. В принципе, все органы власти. Налоговая уже сформирована и работает", - сообщил Зинченко.

https://ria.ru/20220720/vodovod-1803903538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, волноваха, россия