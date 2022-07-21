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Российские регионы помогают восстановить мирную жизнь в Волновахе - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/volnovakha-1803963093.html
Российские регионы помогают восстановить мирную жизнь в Волновахе
Российские регионы помогают восстановить мирную жизнь в Волновахе - РИА Новости, 21.07.2022
Российские регионы помогают восстановить мирную жизнь в Волновахе
Российские регионы и ведомства помогают восстановить мирную жизнь в Волновахском районе ДНР, сильно пострадавшем от украинских обстрелов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:20
2022-07-21T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
россия
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ВОЛНОВАХА, 21 июл - РИА Новости. Российские регионы и ведомства помогают восстановить мирную жизнь в Волновахском районе ДНР, сильно пострадавшем от украинских обстрелов, сообщил РИА Новости глава районной администрации Константин Зинченко."Постепенно жизнь налаживается, идет восстановление города, восстановление жилого фонда происходит, социальной сферы. К 1 сентября планируем запустить школы, которые у нас восстанавливают: Ямало-Ненецкий автономный округ - это школа №4, Челябинская область – это школа №6", - сказал Зинченко.По его словам, также планируется построить два дома, несколько детских садиков, восстановить две больницы. В городе уже приступили к заливке фундамента первых пятиэтажных жилых домов."Ямало-Ненецкий автономный округ восстановит нашу железнодорожную больницу, Центральную районную больницу восстановит компания "Ростов". Центр переливания крови восстанавливается, ДК восстанавливается, делаем маневренный фонд с помощью Ямало-Ненецкого автономного округа", - рассказал глава администрации.Министерство обороны РФ прокладывает для района трубопровод от карьера Ольгинки, добавил он."Силовой блок весь у нас с составе - и полиция, и прокуратура, и юстиция. В принципе, все органы власти. Налоговая уже сформирована и работает", - сообщил Зинченко.
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в мире, волноваха, россия
11:20 21.07.2022 (обновлено: 11:21 21.07.2022)
 
Российские регионы помогают восстановить мирную жизнь в Волновахе

Глава администрации Зинченко рассказал о восстановлении мирной жизни в Волновахе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Волноваху
Стела на въезде в Волноваху - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Волноваху. Архивное фото
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ВОЛНОВАХА, 21 июл - РИА Новости. Российские регионы и ведомства помогают восстановить мирную жизнь в Волновахском районе ДНР, сильно пострадавшем от украинских обстрелов, сообщил РИА Новости глава районной администрации Константин Зинченко.
"Постепенно жизнь налаживается, идет восстановление города, восстановление жилого фонда происходит, социальной сферы. К 1 сентября планируем запустить школы, которые у нас восстанавливают: Ямало-Ненецкий автономный округ - это школа №4, Челябинская область – это школа №6", - сказал Зинченко.
По его словам, также планируется построить два дома, несколько детских садиков, восстановить две больницы. В городе уже приступили к заливке фундамента первых пятиэтажных жилых домов.
"Ямало-Ненецкий автономный округ восстановит нашу железнодорожную больницу, Центральную районную больницу восстановит компания "Ростов". Центр переливания крови восстанавливается, ДК восстанавливается, делаем маневренный фонд с помощью Ямало-Ненецкого автономного округа", - рассказал глава администрации.
Министерство обороны РФ прокладывает для района трубопровод от карьера Ольгинки, добавил он.
"Силовой блок весь у нас с составе - и полиция, и прокуратура, и юстиция. В принципе, все органы власти. Налоговая уже сформирована и работает", - сообщил Зинченко.
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