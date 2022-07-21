16:24 21.07.2022 (обновлено: 16:27 21.07.2022)
Лавров назвал визит главы МИД Венгрии своевременным
Лавров назвал визит в Москву главы МИД Венгрии Сийярто своевременным
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал своевременным визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто, в том числе для обсуждения международной повестки.
"Я считаю ваш визит абсолютно своевременным, в том числе и для того, чтобы продолжить наш доверительный обмен мнениями по региональным и международным вопросам", - сказал Лавров на встрече с Сийярто.
"Я знаю, что вы внимательно следите за развитием ситуации на Украине, в том числе с точки зрения интересов венгерского национального меньшинства, и сегодня мы будем готовы рассказать вам наше видение того, как развивается наша специальная военная операция и какие есть перспективы урегулирования этого серьезного кризиса", - добавил глава российского МИД.
Визит Сийярто в Москву и его переговоры с российским коллегой до последнего момента не анонсировались.
Позже в четверг глава венгерского МИД планирует провести переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком и вице-премьером - главой Минпромторга Денисом Мантуровым.