https://ria.ru/20220721/vengriya-1804070180.html

Лавров назвал визит главы МИД Венгрии своевременным

Лавров назвал визит главы МИД Венгрии своевременным - РИА Новости, 21.07.2022

Лавров назвал визит главы МИД Венгрии своевременным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал своевременным визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто, в том числе для обсуждения международной повестки. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:24

2022-07-21T16:24

2022-07-21T16:27

политика

россия

венгрия

сергей лавров

петер сийярто

мид венгрии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594167590_0:0:2577:1450_1920x0_80_0_0_4efb877e5bf93f10e051e3ff173d967d.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал своевременным визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто, в том числе для обсуждения международной повестки."Я знаю, что вы внимательно следите за развитием ситуации на Украине, в том числе с точки зрения интересов венгерского национального меньшинства, и сегодня мы будем готовы рассказать вам наше видение того, как развивается наша специальная военная операция и какие есть перспективы урегулирования этого серьезного кризиса", - добавил глава российского МИД.Визит Сийярто в Москву и его переговоры с российским коллегой до последнего момента не анонсировались.Позже в четверг глава венгерского МИД планирует провести переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком и вице-премьером - главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

https://ria.ru/20220721/vengriya-1804068538.html

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, венгрия, сергей лавров, петер сийярто, мид венгрии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)