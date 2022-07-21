https://ria.ru/20220721/vengriya-1804068538.html
Лавров заявил, что Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество
Лавров заявил, что Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество - РИА Новости, 21.07.2022
Лавров заявил, что Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество
Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество, несмотря на санкционное давление, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:17
2022-07-21T16:17
2022-07-21T16:26
экономика
россия
венгрия
сергей лавров
петер сийярто
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество, несмотря на санкционное давление, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Несмотря на непростую международную обстановку, несмотря на стремление некоторых наших партнеров наращивать санкционное давление на Россию, наше взаимодействие продолжается, и в прошлом году нам удалось преодолеть спад, вызванный пандемией, достичь роста более, чем на 25% нашего товарооборота", - сказал министр перед переговорами с главой венгерского МИД Петером Сиярто."Мы отмечаем обоюдный настрой российского и венгерского руководства наших стран на продвижение нашего взаимодействия, нашего партнерства, включая реализацию крупных совместных проектов в энергетической, транспортной и других областях", - добавил глава российского МИД,
https://ria.ru/20220721/vengriya-1804070180.html
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венгрия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, венгрия, сергей лавров, петер сийярто
16:17 21.07.2022 (обновлено: 16:26 21.07.2022)
Лавров заявил, что Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество
Лавров: Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество, несмотря на санкции