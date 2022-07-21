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Лавров заявил, что Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество - РИА Новости, 21.07.2022
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Лавров заявил, что Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество
Лавров заявил, что Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество - РИА Новости, 21.07.2022
Лавров заявил, что Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество
Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество, несмотря на санкционное давление, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:17
2022-07-21T16:26
экономика
россия
венгрия
сергей лавров
петер сийярто
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество, несмотря на санкционное давление, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Несмотря на непростую международную обстановку, несмотря на стремление некоторых наших партнеров наращивать санкционное давление на Россию, наше взаимодействие продолжается, и в прошлом году нам удалось преодолеть спад, вызванный пандемией, достичь роста более, чем на 25% нашего товарооборота", - сказал министр перед переговорами с главой венгерского МИД Петером Сиярто."Мы отмечаем обоюдный настрой российского и венгерского руководства наших стран на продвижение нашего взаимодействия, нашего партнерства, включая реализацию крупных совместных проектов в энергетической, транспортной и других областях", - добавил глава российского МИД,
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экономика, россия, венгрия, сергей лавров, петер сийярто
16:17 21.07.2022 (обновлено: 16:26 21.07.2022)
 
Лавров заявил, что Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество

Лавров: Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество, несмотря на санкции

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество, несмотря на санкционное давление, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Несмотря на непростую международную обстановку, несмотря на стремление некоторых наших партнеров наращивать санкционное давление на Россию, наше взаимодействие продолжается, и в прошлом году нам удалось преодолеть спад, вызванный пандемией, достичь роста более, чем на 25% нашего товарооборота", - сказал министр перед переговорами с главой венгерского МИД Петером Сиярто.
"Мы отмечаем обоюдный настрой российского и венгерского руководства наших стран на продвижение нашего взаимодействия, нашего партнерства, включая реализацию крупных совместных проектов в энергетической, транспортной и других областях", - добавил глава российского МИД,
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 16:24
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ЭкономикаРоссияВенгрияСергей ЛавровПетер Сийярто
 
 
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