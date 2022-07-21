https://ria.ru/20220721/ukraina-1803977226.html

ВКС сбили украинский Су-25 в районе Краматорска

ВКС сбили украинский Су-25 в районе Краматорска - РИА Новости, 21.07.2022

ВКС сбили украинский Су-25 в районе Краматорска

Истребительная авиация воздушно-космических сил РФ сбила украинский самолёт Су-25 в районе Краматорска в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:10

2022-07-21T12:10

2022-07-21T12:36

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

воздушно-космические силы россии

краматорск

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Истребительная авиация воздушно-космических сил РФ сбила украинский самолёт Су-25 в районе Краматорска в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

краматорск

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, воздушно-космические силы россии, краматорск