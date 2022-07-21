https://ria.ru/20220721/ukraina-1803977226.html
ВКС сбили украинский Су-25 в районе Краматорска
ВКС сбили украинский Су-25 в районе Краматорска - РИА Новости, 21.07.2022
ВКС сбили украинский Су-25 в районе Краматорска
Истребительная авиация воздушно-космических сил РФ сбила украинский самолёт Су-25 в районе Краматорска в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:10
2022-07-21T12:10
2022-07-21T12:36
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
воздушно-космические силы россии
краматорск
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Истребительная авиация воздушно-космических сил РФ сбила украинский самолёт Су-25 в районе Краматорска в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, воздушно-космические силы россии, краматорск
12:10 21.07.2022 (обновлено: 12:36 21.07.2022)
ВКС сбили украинский Су-25 в районе Краматорска
Минобороны: ВКС сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Краматорска