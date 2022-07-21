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Медведев допустил исчезновение Украины с карты мира - РИА Новости, 21.07.2022
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https://ria.ru/20220721/ukraina-1803949900.html
Медведев допустил исчезновение Украины с карты мира
Медведев допустил исчезновение Украины с карты мира - РИА Новости, 21.07.2022
Медведев допустил исчезновение Украины с карты мира
Украина в конечном итоге может утратить остатки государственного суверенитета и вообще исчезнуть с карты мира, считает заместитель главы Совета безопасности... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:17
2022-07-21T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
совет безопасности рф
дмитрий медведев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украина в конечном итоге может утратить остатки государственного суверенитета и вообще исчезнуть с карты мира, считает заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.В новом посте в Telegram под названием "Их грехи (в чем Россия не виновата)" зампред Совбеза отметил, что после госпереворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, "что НАТО будет обеспечивать ее безопасность".При этом, напомнил Медедвев, Североатлантический альянс продолжает приближаться к границам России и создает реальную угрозу мирового конфликта. А "городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС", по его мнению, окончательно утратили связь с реальностью и заставляют украинцев жертвовать жизнями ради вступления в Евросоюз. На этом фоне многочисленные западные "политические проходимцы" манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах — они рассчитывают на новые военные заказы и распил денежных потоков, добавил зампред Совбеза."В результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира", — заключил он.Кроме того, уверен Медведев, украинских преступников обязательно будут судить за злодеяния, совершенные против народа Украины и России.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220721/putin-1803878335.html
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в мире, украина, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр
10:17 21.07.2022 (обновлено: 12:02 21.07.2022)
 
Медведев допустил исчезновение Украины с карты мира

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев не исключил исчезновения Украины с карты мира

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украина в конечном итоге может утратить остатки государственного суверенитета и вообще исчезнуть с карты мира, считает заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В новом посте в Telegram под названием "Их грехи (в чем Россия не виновата)" зампред Совбеза отметил, что после госпереворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, "что НАТО будет обеспечивать ее безопасность".
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При этом, напомнил Медедвев, Североатлантический альянс продолжает приближаться к границам России и создает реальную угрозу мирового конфликта. А "городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС", по его мнению, окончательно утратили связь с реальностью и заставляют украинцев жертвовать жизнями ради вступления в Евросоюз. На этом фоне многочисленные западные "политические проходимцы" манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах — они рассчитывают на новые военные заказы и распил денежных потоков, добавил зампред Совбеза.
"В результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира", — заключил он.
Кроме того, уверен Медведев, украинских преступников обязательно будут судить за злодеяния, совершенные против народа Украины и России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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