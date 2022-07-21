10:17 21.07.2022 (обновлено: 12:02 21.07.2022)
Медведев допустил исчезновение Украины с карты мира
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев не исключил исчезновения Украины с карты мира
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украина в конечном итоге может утратить остатки государственного суверенитета и вообще исчезнуть с карты мира, считает заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В новом посте в Telegram под названием "Их грехи (в чем Россия не виновата)" зампред Совбеза отметил, что после госпереворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, "что НАТО будет обеспечивать ее безопасность".
При этом, напомнил Медедвев, Североатлантический альянс продолжает приближаться к границам России и создает реальную угрозу мирового конфликта. А "городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС", по его мнению, окончательно утратили связь с реальностью и заставляют украинцев жертвовать жизнями ради вступления в Евросоюз. На этом фоне многочисленные западные "политические проходимцы" манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах — они рассчитывают на новые военные заказы и распил денежных потоков, добавил зампред Совбеза.
"В результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира", — заключил он.
Кроме того, уверен Медведев, украинских преступников обязательно будут судить за злодеяния, совершенные против народа Украины и России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.