https://ria.ru/20220721/ukraina-1803949900.html

Медведев допустил исчезновение Украины с карты мира

Медведев допустил исчезновение Украины с карты мира - РИА Новости, 21.07.2022

Медведев допустил исчезновение Украины с карты мира

Украина в конечном итоге может утратить остатки государственного суверенитета и вообще исчезнуть с карты мира, считает заместитель главы Совета безопасности... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:17

2022-07-21T10:17

2022-07-21T12:02

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

совет безопасности рф

дмитрий медведев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украина в конечном итоге может утратить остатки государственного суверенитета и вообще исчезнуть с карты мира, считает заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.В новом посте в Telegram под названием "Их грехи (в чем Россия не виновата)" зампред Совбеза отметил, что после госпереворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, "что НАТО будет обеспечивать ее безопасность".При этом, напомнил Медедвев, Североатлантический альянс продолжает приближаться к границам России и создает реальную угрозу мирового конфликта. А "городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС", по его мнению, окончательно утратили связь с реальностью и заставляют украинцев жертвовать жизнями ради вступления в Евросоюз. На этом фоне многочисленные западные "политические проходимцы" манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах — они рассчитывают на новые военные заказы и распил денежных потоков, добавил зампред Совбеза."В результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира", — заключил он.Кроме того, уверен Медведев, украинских преступников обязательно будут судить за злодеяния, совершенные против народа Украины и России.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220721/putin-1803878335.html

https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр