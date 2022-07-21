https://ria.ru/20220721/stolknovenie-1804108582.html

В Петербурге столкнулись прогулочный теплоход и катер

В Петербурге столкнулись прогулочный теплоход и катер - РИА Новости, 21.07.2022

В Петербурге столкнулись прогулочный теплоход и катер

Прокуратура проводит проверку после столкновения прогулочного теплохода "Ребус" с 28 пассажирами на борту с маломерным судном в Санкт-Петербурге, сообщает... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:14

2022-07-21T18:14

2022-07-21T18:52

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после столкновения прогулочного теплохода "Ребус" с 28 пассажирами на борту с маломерным судном в Санкт-Петербурге, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.Инцидент произошел в четверг у Пантелеймоновского моста."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности плавания… На борту теплохода находились 28 пассажиров, пострадавших нет. Значительных повреждений судов и разлива нефтепродуктов не имеется", - говорится в сообщении.Транспортная прокуратура проверит все ли меры безопасности соблюдались при управлении судами, даст оценку действиям ответственных лиц, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20220615/stolknovenie-1795376754.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург