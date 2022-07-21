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В Петербурге столкнулись прогулочный теплоход и катер - РИА Новости, 21.07.2022
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В Петербурге столкнулись прогулочный теплоход и катер
В Петербурге столкнулись прогулочный теплоход и катер - РИА Новости, 21.07.2022
В Петербурге столкнулись прогулочный теплоход и катер
Прокуратура проводит проверку после столкновения прогулочного теплохода "Ребус" с 28 пассажирами на борту с маломерным судном в Санкт-Петербурге, сообщает... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:14
2022-07-21T18:52
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после столкновения прогулочного теплохода "Ребус" с 28 пассажирами на борту с маломерным судном в Санкт-Петербурге, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.Инцидент произошел в четверг у Пантелеймоновского моста."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности плавания… На борту теплохода находились 28 пассажиров, пострадавших нет. Значительных повреждений судов и разлива нефтепродуктов не имеется", - говорится в сообщении.Транспортная прокуратура проверит все ли меры безопасности соблюдались при управлении судами, даст оценку действиям ответственных лиц, сообщает ведомство.
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происшествия, санкт-петербург
18:14 21.07.2022 (обновлено: 18:52 21.07.2022)
 
В Петербурге столкнулись прогулочный теплоход и катер

В Петербурге столкнулись прогулочный теплоход с 28 пассажирами на борту и катер

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramСтолкновение прогулочного теплохода "Ребус" с маломерным судном в Санкт-Петербурге
Столкновение прогулочного теплохода Ребус с маломерным судном в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Столкновение прогулочного теплохода "Ребус" с маломерным судном в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после столкновения прогулочного теплохода "Ребус" с 28 пассажирами на борту с маломерным судном в Санкт-Петербурге, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел в четверг у Пантелеймоновского моста.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramСтолкновение прогулочного теплохода "Ребус" с маломерным судном в Санкт-Петербурге
Столкновение прогулочного теплохода Ребус с маломерным судном в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Столкновение прогулочного теплохода "Ребус" с маломерным судном в Санкт-Петербурге
"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности плавания… На борту теплохода находились 28 пассажиров, пострадавших нет. Значительных повреждений судов и разлива нефтепродуктов не имеется", - говорится в сообщении.
Транспортная прокуратура проверит все ли меры безопасности соблюдались при управлении судами, даст оценку действиям ответственных лиц, сообщает ведомство.
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