https://ria.ru/20220721/sakhalin-1803959932.html

КМСП: Сахалин – один из лидеров программы по совмещенным поручительствам

КМСП: Сахалин – один из лидеров программы по совмещенным поручительствам - РИА Новости, 21.07.2022

КМСП: Сахалин – один из лидеров программы по совмещенным поручительствам

Совмещение "зонтичных" поручительств Корпорации МСП и поручительств Сахалинского Фонда развития предпринимательства помогли малому бизнесу региона привлечь... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:52

2022-07-21T14:52

2022-07-21T14:52

экономика

корпорация мсп

сахалинская область

мсп банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751185708_0:229:3234:2048_1920x0_80_0_0_6d855787b8a13ea95cb4bcecadc389e9.jpg

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Совмещение "зонтичных" поручительств Корпорации МСП и поручительств Сахалинского Фонда развития предпринимательства помогли малому бизнесу региона привлечь первые 20 кредитов на 168 миллионов рублей – такие данные озвучены на встрече представителей корпорации МСП (КМСП) и предпринимательского сообщества Сахалинской области.В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора Корпорации МСП Александр Токар и заместитель министра экономического развития Сахалинской области Александра Юрина."Возможность получить кредит при недостаточности залога у предпринимателя за счет совмещения "зонтичного" механизма Корпорации МСП и поручительств региональных гарантийных организаций появилась в марте этого года. Сахалинская область по количеству полученных бизнесом кредитов в рамках нового инструмента входит в Топ-5 по России, – отметил заместитель генерального директора Корпорации МСП Александр Токар. – В сложившейся ситуации очень важно помочь предпринимателям расширить доступ к финансированию. Ведь совмещение позволяет покрыть до 70% рисков и даже 90%, если это молодой или начинающий предприниматель", - отметил Токар.Непосредственно только по "зонтичным" поручительствам 50 предприятий региона с запуска – в сентябре прошлого года – привлекли кредитов на общую сумму более 600 миллионов рублей. Покрытие при нехватке залога можно получить в размере до 50%."В связи с внешним давлением сегодня малый бизнес сталкивается с новыми задачами. Это, в первую очередь, перенастройка логистики, поиск новых рынков сбыта. От того, как быстро адаптируется сектор малого и среднего предпринимательства к новым реалиям, зависит трансформация экономики нашей страны в целом. Отмечу, что работа по поддержке бизнеса правительством Сахалинской области проводится в тесном взаимодействии с Корпорацией МСП", – сказала заместитель министра экономического развития Сахалинской области Александра Юрина, слова которой цитирует пресс-служба КМСП.На встрече также обсуждались вопросы получения сервисов и услуг для бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ, новые инструменты по расширению рынков сбыта и возможность оставить обратную связь по волнующим предпринимателей вопросам и проблемам на "Сервис 360°".

https://ria.ru/20220712/kreditovanie-1801907162.html

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, корпорация мсп, сахалинская область, мсп банк