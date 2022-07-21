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Аналитик назвал новую отметку, к которой стремится рубль - РИА Новости, 21.07.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220721/rubl-1803915669.html
Аналитик назвал новую отметку, к которой стремится рубль
Аналитик назвал новую отметку, к которой стремится рубль - РИА Новости, 21.07.2022
Аналитик назвал новую отметку, к которой стремится рубль
Укрепление рубля может сохраниться до середины следующей недели. Об этом рассказал “Прайму” главный аналитик ПСБ Егор Жильников. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T01:16
2022-07-21T05:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
россия
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Укрепление рубля может сохраниться до середины следующей недели. Об этом рассказал “Прайму” главный аналитик ПСБ Егор Жильников.По словам эксперта, национальная валюта может укрепиться до отметки 53 рубля за доллар на фоне приближающихся налоговых выплат и роста аппетита инвесторов к риску. При дальнейшем укреплении рубля правительство должно будет предпринять меры для его ослабления, например, ввести модифицированное бюджетное правило, которое сейчас обсуждается.Жильников предположил, что возможно и более серьезное укрепление рубля, но оно будет носить временный характер – нацвалюту быстро вернут в приемлемый для бюджета коридор.
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экономика, рубль, россия
01:16 21.07.2022 (обновлено: 05:09 21.07.2022)
 
Аналитик назвал новую отметку, к которой стремится рубль

Аналитик Жильников спрогнозировал укрепление российской валюты до 53 рублей за доллар

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГраффити с курсом рубля
Граффити с курсом рубля - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Укрепление рубля может сохраниться до середины следующей недели. Об этом рассказал “Прайму” главный аналитик ПСБ Егор Жильников.
По словам эксперта, национальная валюта может укрепиться до отметки 53 рубля за доллар на фоне приближающихся налоговых выплат и роста аппетита инвесторов к риску. При дальнейшем укреплении рубля правительство должно будет предпринять меры для его ослабления, например, ввести модифицированное бюджетное правило, которое сейчас обсуждается.
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 16:53Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Официальный курс доллара на четверг опустился ниже 55 рублей
Жильников предположил, что возможно и более серьезное укрепление рубля, но оно будет носить временный характер – нацвалюту быстро вернут в приемлемый для бюджета коридор.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльРоссия
 
 
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