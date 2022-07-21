https://ria.ru/20220721/rubl-1803915669.html

Аналитик назвал новую отметку, к которой стремится рубль

Аналитик назвал новую отметку, к которой стремится рубль - РИА Новости, 21.07.2022

Аналитик назвал новую отметку, к которой стремится рубль

Укрепление рубля может сохраниться до середины следующей недели. Об этом рассказал “Прайму” главный аналитик ПСБ Егор Жильников. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T01:16

2022-07-21T01:16

2022-07-21T05:09

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

россия

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Укрепление рубля может сохраниться до середины следующей недели. Об этом рассказал “Прайму” главный аналитик ПСБ Егор Жильников.По словам эксперта, национальная валюта может укрепиться до отметки 53 рубля за доллар на фоне приближающихся налоговых выплат и роста аппетита инвесторов к риску. При дальнейшем укреплении рубля правительство должно будет предпринять меры для его ослабления, например, ввести модифицированное бюджетное правило, которое сейчас обсуждается.Жильников предположил, что возможно и более серьезное укрепление рубля, но оно будет носить временный характер – нацвалюту быстро вернут в приемлемый для бюджета коридор.

https://ria.ru/20220720/kurs-1803791037.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рубль, россия