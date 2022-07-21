https://ria.ru/20220721/puteprovod-1803987473.html

Путепровод через железную дорогу на улице Барклая в Москве готов на 70%

Путепровод через железную дорогу на улице Барклая в Москве готов на 70% - РИА Новости, 21.07.2022

Путепровод через железную дорогу на улице Барклая в Москве готов на 70%

Путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта в районе улицы Барклая в Москве готов на 70%, сообщил заммэра... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:43

2022-07-21T12:43

2022-07-21T12:43

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

москва

московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Недвижимость. Путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта в районе улицы Барклая в Москве готов на 70%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Вместо старого 39-метрового путепровода возводится новый длиной свыше 205 метров. По состоянию на середину июля работы завершены на 70%", – отметил Бочкарев.Он добавил, что сейчас ведутся работы по подготовке поверхности опор под окраску и прокладке коммуникаций. "Всего в рамках проекта проводится переустройство 988 метров теплосети, возведение 163 опор уличного освещения, четырех светофорных объектов, а также благоустраивается территория площадью почти 53 тысячи квадратных метров", – сказал заммэра.Еще Бочкарев сообщил о завершении работ по строительству первого пешеходного перехода: смонтированы лифты, облицовка готова на 90%. На втором пешеходном переходе возводится первый из четырех лестничных сходов.В сообщении напоминается, что одновременно со строительством Северного дублера Кутузовского проспекта реконструируется улично-дорожная сеть, примыкающая к нему. В частности, строится путепровод по улице Барклая – пересечение Северного дублера и МЦД-1. Работы начались в сентябре 2020 года.

https://ria.ru/20220713/bkl-1802130953.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, москва, московские центральные диаметры (мцд)