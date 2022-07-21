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Пустельгу обнаружили под крышей жилого дома на Кутузовском проспекте Москвы - РИА Новости, 21.07.2022
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Пустельгу обнаружили под крышей жилого дома на Кутузовском проспекте Москвы
Пустельгу обнаружили под крышей жилого дома на Кутузовском проспекте Москвы - РИА Новости, 21.07.2022
Пустельгу обнаружили под крышей жилого дома на Кутузовском проспекте Москвы
Москвичи обнаружили пустельгу, живущую под крышей многоквартирного дома около Кутузовского проспекта, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:38
2022-07-21T17:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москвичи обнаружили пустельгу, живущую под крышей многоквартирного дома около Кутузовского проспекта, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Редкую птицу зафиксировали наши подписчики. Обычно пустельга обитает на природных территориях. Но не прочь жить и по соседству с человеком – зачастую птицы селятся под крышами домов, могут занять гнезда ворон и даже цветочные горшки на балконах. Так, на присланном нам фото птицы, которые уже несколько лет выводят потомство под крышей многоквартирного дома практически в центре столицы – недалеко от Кутузовского проспекта", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства добавили, что сокол пустельга занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы.
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москва, комплекс городского хозяйства москвы
17:38 21.07.2022
 

Пустельгу обнаружили под крышей жилого дома на Кутузовском проспекте Москвы

© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство МосквыПустельга, живущая под крышей многоквартирного дома около Кутузовского проспекта
Пустельга, живущая под крышей многоквартирного дома около Кутузовского проспекта - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство Москвы
Пустельга, живущая под крышей многоквартирного дома около Кутузовского проспекта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москвичи обнаружили пустельгу, живущую под крышей многоквартирного дома около Кутузовского проспекта, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Редкую птицу зафиксировали наши подписчики. Обычно пустельга обитает на природных территориях. Но не прочь жить и по соседству с человеком – зачастую птицы селятся под крышами домов, могут занять гнезда ворон и даже цветочные горшки на балконах. Так, на присланном нам фото птицы, которые уже несколько лет выводят потомство под крышей многоквартирного дома практически в центре столицы – недалеко от Кутузовского проспекта", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства добавили, что сокол пустельга занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы.
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