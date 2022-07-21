https://ria.ru/20220721/pustelga-1804097885.html

Пустельгу обнаружили под крышей жилого дома на Кутузовском проспекте Москвы

Пустельгу обнаружили под крышей жилого дома на Кутузовском проспекте Москвы - РИА Новости, 21.07.2022

Пустельгу обнаружили под крышей жилого дома на Кутузовском проспекте Москвы

Москвичи обнаружили пустельгу, живущую под крышей многоквартирного дома около Кутузовского проспекта, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:38

2022-07-21T17:38

2022-07-21T17:38

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москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москвичи обнаружили пустельгу, живущую под крышей многоквартирного дома около Кутузовского проспекта, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Редкую птицу зафиксировали наши подписчики. Обычно пустельга обитает на природных территориях. Но не прочь жить и по соседству с человеком – зачастую птицы селятся под крышами домов, могут занять гнезда ворон и даже цветочные горшки на балконах. Так, на присланном нам фото птицы, которые уже несколько лет выводят потомство под крышей многоквартирного дома практически в центре столицы – недалеко от Кутузовского проспекта", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства добавили, что сокол пустельга занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы.

https://ria.ru/20220621/ptitsy-1797095430.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, комплекс городского хозяйства москвы