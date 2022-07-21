https://ria.ru/20220721/prokhanov-1803991128.html
В Театре Луны заявили, что не знают о госпитализации Сергея Проханова
В Театре Луны заявили, что не знают о госпитализации Сергея Проханова - РИА Новости, 21.07.2022
В Театре Луны заявили, что не знают о госпитализации Сергея Проханова
В Театре Луны не знают о госпитализации актера и основателя театра Сергея Проханова, накануне он чувствовал себя хорошо, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:57
2022-07-21T12:57
2022-07-21T12:57
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театр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Театре Луны не знают о госпитализации актера и основателя театра Сергея Проханова, накануне он чувствовал себя хорошо, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Юлия Сезер.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Проханов госпитализирован в Москве, якобы медики диагностировали у артиста желудочное кровотечение."Мы не владеем информацией. Вчера он был на премьерном показе спектакля "Баба Шанель" в хорошем состоянии, настроении. Очень бодрый. Сейчас мы только узнали из Telegram-каналов об этом. Мы об этом впервые слышим", — сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20220720/churikova-1803785953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, новости культуры
В Театре Луны заявили, что не знают о госпитализации Сергея Проханова
В Театре Луны заявили, что не знают о госпитализации основателя и актера Сергея Проханова
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Театре Луны не знают о госпитализации актера и основателя театра Сергея Проханова, накануне он чувствовал себя хорошо, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Юлия Сезер.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Проханов госпитализирован в Москве, якобы медики диагностировали у артиста желудочное кровотечение.
"Мы не владеем информацией. Вчера он был на премьерном показе спектакля "Баба Шанель" в хорошем состоянии, настроении. Очень бодрый. Сейчас мы только узнали из Telegram-каналов об этом. Мы об этом впервые слышим", — сказала собеседница агентства.