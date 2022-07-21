https://ria.ru/20220721/prokhanov-1803991128.html

В Театре Луны заявили, что не знают о госпитализации Сергея Проханова

В Театре Луны заявили, что не знают о госпитализации Сергея Проханова - РИА Новости, 21.07.2022

В Театре Луны заявили, что не знают о госпитализации Сергея Проханова

В Театре Луны не знают о госпитализации актера и основателя театра Сергея Проханова, накануне он чувствовал себя хорошо, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:57

2022-07-21T12:57

2022-07-21T12:57

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Театре Луны не знают о госпитализации актера и основателя театра Сергея Проханова, накануне он чувствовал себя хорошо, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Юлия Сезер.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Проханов госпитализирован в Москве, якобы медики диагностировали у артиста желудочное кровотечение."Мы не владеем информацией. Вчера он был на премьерном показе спектакля "Баба Шанель" в хорошем состоянии, настроении. Очень бодрый. Сейчас мы только узнали из Telegram-каналов об этом. Мы об этом впервые слышим", — сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20220720/churikova-1803785953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

театр, новости культуры