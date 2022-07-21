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В Театре Луны заявили, что не знают о госпитализации Сергея Проханова - РИА Новости, 21.07.2022
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Культура
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В Театре Луны заявили, что не знают о госпитализации Сергея Проханова
В Театре Луны заявили, что не знают о госпитализации Сергея Проханова - РИА Новости, 21.07.2022
В Театре Луны заявили, что не знают о госпитализации Сергея Проханова
В Театре Луны не знают о госпитализации актера и основателя театра Сергея Проханова, накануне он чувствовал себя хорошо, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:57
2022-07-21T12:57
культура
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Театре Луны не знают о госпитализации актера и основателя театра Сергея Проханова, накануне он чувствовал себя хорошо, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Юлия Сезер.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Проханов госпитализирован в Москве, якобы медики диагностировали у артиста желудочное кровотечение."Мы не владеем информацией. Вчера он был на премьерном показе спектакля "Баба Шанель" в хорошем состоянии, настроении. Очень бодрый. Сейчас мы только узнали из Telegram-каналов об этом. Мы об этом впервые слышим", — сказала собеседница агентства.
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театр, новости культуры
12:57 21.07.2022
 
В Театре Луны заявили, что не знают о госпитализации Сергея Проханова

В Театре Луны заявили, что не знают о госпитализации основателя и актера Сергея Проханова

© Фото : предоставлено пресс-службой "Театра Луны"Сергей Проханов
Сергей Проханов - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой "Театра Луны"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Театре Луны не знают о госпитализации актера и основателя театра Сергея Проханова, накануне он чувствовал себя хорошо, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Юлия Сезер.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Проханов госпитализирован в Москве, якобы медики диагностировали у артиста желудочное кровотечение.
"Мы не владеем информацией. Вчера он был на премьерном показе спектакля "Баба Шанель" в хорошем состоянии, настроении. Очень бодрый. Сейчас мы только узнали из Telegram-каналов об этом. Мы об этом впервые слышим", — сказала собеседница агентства.
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