https://ria.ru/20220721/pozhar-1803923155.html

В Москве ликвидировали пожар в доме на Ленинском проспекте

В Москве ликвидировали пожар в доме на Ленинском проспекте - РИА Новости, 21.07.2022

В Москве ликвидировали пожар в доме на Ленинском проспекте

Спасатели ликвидировали открытое горение на Ленинском проспекте в Москве, где горела крыша жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T03:27

2022-07-21T03:27

2022-07-21T03:46

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на Ленинском проспекте в Москве, где горела крыша жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар произошел в доме №40 по Ленинскому проспекту поздно вечером в среду. МЧС в 0.52 мск сообщало о локализации возгорания на 1 тысячи квадратных метров.Спасатели ранее эвакуировали из горящего дома порядка 400 человек, из лифта спасен один. В тушении, по последним данным МЧС России, принимают участие 142 человека, 44 единицы техники и вертолет Московского авиационного центра. По данным столичного дептранса, движение по Ленинскому проспекту в сторону области осуществляется по двум полосам из четырех.По данным столичного главка МЧС, пожар ликвидирован в 3.18. Во время тушения вертолет девять раз сбрасывал воду.

https://ria.ru/20220721/prokuratura-1803917549.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва