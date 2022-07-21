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В Москве ликвидировали пожар в доме на Ленинском проспекте - РИА Новости, 21.07.2022
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В Москве ликвидировали пожар в доме на Ленинском проспекте
В Москве ликвидировали пожар в доме на Ленинском проспекте - РИА Новости, 21.07.2022
В Москве ликвидировали пожар в доме на Ленинском проспекте
Спасатели ликвидировали открытое горение на Ленинском проспекте в Москве, где горела крыша жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T03:27
2022-07-21T03:46
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на Ленинском проспекте в Москве, где горела крыша жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар произошел в доме №40 по Ленинскому проспекту поздно вечером в среду. МЧС в 0.52 мск сообщало о локализации возгорания на 1 тысячи квадратных метров.Спасатели ранее эвакуировали из горящего дома порядка 400 человек, из лифта спасен один. В тушении, по последним данным МЧС России, принимают участие 142 человека, 44 единицы техники и вертолет Московского авиационного центра. По данным столичного дептранса, движение по Ленинскому проспекту в сторону области осуществляется по двум полосам из четырех.По данным столичного главка МЧС, пожар ликвидирован в 3.18. Во время тушения вертолет девять раз сбрасывал воду.
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происшествия, москва
03:27 21.07.2022 (обновлено: 03:46 21.07.2022)
 
В Москве ликвидировали пожар в доме на Ленинском проспекте

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве

© МЧС РФ Главное управление по г. МосквеПожар на Ленинском проспекте в Москве
Пожар на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© МЧС РФ Главное управление по г. Москве
Пожар на Ленинском проспекте в Москве
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на Ленинском проспекте в Москве, где горела крыша жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар произошел в доме №40 по Ленинскому проспекту поздно вечером в среду. МЧС в 0.52 мск сообщало о локализации возгорания на 1 тысячи квадратных метров.
"В 3.13 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Спасатели ранее эвакуировали из горящего дома порядка 400 человек, из лифта спасен один. В тушении, по последним данным МЧС России, принимают участие 142 человека, 44 единицы техники и вертолет Московского авиационного центра. По данным столичного дептранса, движение по Ленинскому проспекту в сторону области осуществляется по двум полосам из четырех.
По данным столичного главка МЧС, пожар ликвидирован в 3.18. Во время тушения вертолет девять раз сбрасывал воду.
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в девятиэтажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
01:14
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