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Москвичам пообещали кратковременные дожди и до 22 градусов тепла в четверг - РИА Новости, 21.07.2022
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Москвичам пообещали кратковременные дожди и до 22 градусов тепла в четверг
Москвичам пообещали кратковременные дожди и до 22 градусов тепла в четверг - РИА Новости, 21.07.2022
Москвичам пообещали кратковременные дожди и до 22 градусов тепла в четверг
Порывистый ветер, кратковременные дожди и до плюс 22 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T08:55
2022-07-21T08:55
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Порывистый ветер, кратковременные дожди и до плюс 22 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода сегодня обусловится тыловой частью Североатлантического циклона, центр которого сместится на Тамбовщину. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, выльется до 5 миллиметров осадков, это 5 литров воды на метр квадратный. Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Благодаря тому, что солнце будет выглядывать из-за мощной кучевой облачности, в Москве ожидается плюс 20 - плюс 22, в Подмосковье - плюс 18 - плюс 23, это на 3-4 градуса ниже, чем положено в самое тёплое время года на макушке лета", - сказал Тишковец.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба."Дожди продолжатся примерно до 21 часа, после чего погода возьмет курс на постепенное улучшение и потепление с возвратом лета на ближайшие выходные", - добавил он.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
08:55 21.07.2022
 
Москвичам пообещали кратковременные дожди и до 22 градусов тепла в четверг

Синоптик Тишковец: ветер, кратковременные дожди и до плюс 22 ожидается в Москве в четверг

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина под зонтом во время дождя в Москве
Женщина под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина под зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Порывистый ветер, кратковременные дожди и до плюс 22 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня обусловится тыловой частью Североатлантического циклона, центр которого сместится на Тамбовщину. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, выльется до 5 миллиметров осадков, это 5 литров воды на метр квадратный. Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Благодаря тому, что солнце будет выглядывать из-за мощной кучевой облачности, в Москве ожидается плюс 20 - плюс 22, в Подмосковье - плюс 18 - плюс 23, это на 3-4 градуса ниже, чем положено в самое тёплое время года на макушке лета", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба.
"Дожди продолжатся примерно до 21 часа, после чего погода возьмет курс на постепенное улучшение и потепление с возвратом лета на ближайшие выходные", - добавил он.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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