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Пресс-конференция глав МИД России и Венгрии. Прямая трансляция
Пресс-конференция глав МИД России и Венгрии. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.07.2022
Пресс-конференция глав МИД России и Венгрии. Прямая трансляция
В Москве проходит пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и венгерского коллеги Петера Сийярто, прибывшего в столицу с рабочим визитом. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:42
2022-07-21T16:42
2022-07-21T16:42
россия
венгрия
сергей лавров
петер сийярто
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В Москве проходит пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и венгерского коллеги Петера Сийярто, прибывшего в столицу с рабочим визитом.
россия
венгрия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Совместная пресс-конференция глав МИД России и Венгрии
LIVE: Совместная пресс-конференция глав МИД России и Венгрии
2022-07-21T16:42
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PT20M03S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, венгрия, сергей лавров, петер сийярто, видео
Пресс-конференция глав МИД России и Венгрии. Прямая трансляция
В Москве проходит пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и венгерского коллеги Петера Сийярто, прибывшего в столицу с рабочим визитом.
2022-07-21T16:42
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PT20M03S
Пресс-конференция глав МИД России и Венгрии. Прямая трансляция
В Москве проходит пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и венгерского коллеги Петера Сийярто, прибывшего в столицу с рабочим визитом.