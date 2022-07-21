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Пресс-конференция глав МИД России и Венгрии. Прямая трансляция

Пресс-конференция глав МИД России и Венгрии. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.07.2022

Пресс-конференция глав МИД России и Венгрии. Прямая трансляция

В Москве проходит пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и венгерского коллеги Петера Сийярто, прибывшего в столицу с рабочим визитом. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:42

2022-07-21T16:42

2022-07-21T16:42

россия

венгрия

сергей лавров

петер сийярто

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В Москве проходит пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и венгерского коллеги Петера Сийярто, прибывшего в столицу с рабочим визитом.

россия

венгрия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Совместная пресс-конференция глав МИД России и Венгрии LIVE: Совместная пресс-конференция глав МИД России и Венгрии 2022-07-21T16:42 true PT20M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, венгрия, сергей лавров, петер сийярто, видео