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Пресс-конференция глав МИД России и Венгрии. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.07.2022
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Пресс-конференция глав МИД России и Венгрии. Прямая трансляция
Пресс-конференция глав МИД России и Венгрии. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.07.2022
Пресс-конференция глав МИД России и Венгрии. Прямая трансляция
В Москве проходит пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и венгерского коллеги Петера Сийярто, прибывшего в столицу с рабочим визитом. РИА Новости, 21.07.2022
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россия
венгрия
сергей лавров
петер сийярто
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В Москве проходит пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и венгерского коллеги Петера Сийярто, прибывшего в столицу с рабочим визитом.
россия
венгрия
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LIVE: Совместная пресс-конференция глав МИД России и Венгрии
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россия, венгрия, сергей лавров, петер сийярто, видео
Пресс-конференция глав МИД России и Венгрии. Прямая трансляция
В Москве проходит пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и венгерского коллеги Петера Сийярто, прибывшего в столицу с рабочим визитом.
2022-07-21T16:42
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16:42 21.07.2022
 

Пресс-конференция глав МИД России и Венгрии. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
В Москве проходит пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и венгерского коллеги Петера Сийярто, прибывшего в столицу с рабочим визитом.
 
РоссияВенгрияСергей ЛавровПетер Сийярто
 
 
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